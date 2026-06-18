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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 15º
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Locales

La intendente Fuentes recibió a las autoridades del Correo Argentino

La ing. Fuentes mantuvo una reunión en el salón de acuerdos con los referentes de la entidad.

Hoy 20:43
Correo Argentina

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades nacionales de Correo Argentino, quienes le presentaron los aspectos operativos y logísticos vinculados al desarrollo del próximo proceso electoral municipal, que estará a cargo de dicha empresa.

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Participaron del encuentro Santiago Berenstein, director ejecutivo; Gervasio Engaña, director del Servicio Electoral; Néstor Leguizamón, asesor de Presidencia; y Alejandro Herrera, jefe zonal. También estuvieron presentes el secretario y el subsecretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente y Daniel Kobylañski, respectivamente.

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