La intendente Fuentes recibió a las autoridades del Correo Argentino

La ing. Fuentes mantuvo una reunión en el salón de acuerdos con los referentes de la entidad.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades nacionales de Correo Argentino, quienes le presentaron los aspectos operativos y logísticos vinculados al desarrollo del próximo proceso electoral municipal, que estará a cargo de dicha empresa.
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Participaron del encuentro Santiago Berenstein, director ejecutivo; Gervasio Engaña, director del Servicio Electoral; Néstor Leguizamón, asesor de Presidencia; y Alejandro Herrera, jefe zonal. También estuvieron presentes el secretario y el subsecretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente y Daniel Kobylañski, respectivamente.