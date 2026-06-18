La intendente Fuentes coordinó el trabajo de las áreas operativas en el barrio Independencia

La sobras recorridas por el barrio tienen el objetivo de mejorar las condiciones urbanas, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Hoy 20:44

Acompañados por vecinos y familias, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisaron un nuevo trabajo simultáneo de diferentes áreas operativas de la Municipalidad llevado adelante en el barrio Independencia, con el objetivo de mejorar las condiciones urbanas, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida de los habitantes.

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"Con la intervención de todas las áreas operativas, buscamos brindar una solución integral a los habitantes de este sector mediante la apertura y nivelación de calles, el acondicionamiento del alumbrado público y la limpieza general de los espacios públicos”, indicó la Ing. Fuentes.

Explicó: "Estos operativos se desarrollan semanalmente en distintos barrios, de acuerdo con una planificación que busca atender cada reclamo o necesidad relevada durante nuestras visitas o a través de los trámites iniciados por los propios vecinos".

Por su parte, Benavente destacó "la importancia de la colaboración de la comunidad para mantener limpios los espacios recuperados y contribuir al cuidado de las mejoras realizadas, respetando el arduo trabajo que llevan adelante los empleados municipales".

Finalmente, el secretario de Coordinación reafirmó el compromiso de la gestión con el ordenamiento urbano, el cuidado del ambiente y la generación de espacios más seguros y saludables para todos los vecinos.

Durante la jornada, se realizó la apertura de 700 metros de calles, que incluyó tramos de José Frías y Araujo, Juana Gabriela Moro y calle pública.

Además se hicieron tareas de erradicación de basurales a cielo abierto, retirándose una importante cantidad de residuos acumulados en un predio. Asimismo, se ejecutaron trabajos de apertura y nivelación de la calzada con aporte de base estabilizada, lo que permitirá optimizar la circulación vehicular y peatonal. También se llevaron a cabo tareas de desmalezado, además de la instalación de columnas de alumbrado público y tendido eléctrico.