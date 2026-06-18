Impactante lesión de Ismaël Koné en la goleada de Canadá sobre Qatar por el Mundial 2026

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El mediocampista sufrió una grave lesión tras una dura entrada de Assim Madibo durante el partido frente a Qatar por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.
En un encuentro que encaminó a Canadá hacia una valiosa victoria en su lucha por avanzar de fase en el Mundial 2026, la preocupación se adueñó del partido por la impactante lesión sufrida por Ismaël Koné. El mediocampista debió recibir asistencia inmediata luego de una violenta infracción que encendió las alarmas tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico.
La jugada ocurrió a los nueve minutos del segundo tiempo, cuando Assim Madibo intentó disputar el balón con una barrida que impactó de lleno sobre la pierna izquierda del futbolista canadiense. La gravedad de la acción llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja directa, dejando a Qatar con apenas nueve jugadores, ya que previamente había sido expulsado Homam Al-Amin antes del descanso.
La escena provocó una evidente conmoción entre los jugadores de Canadá, que rodearon a su compañero mientras recibía atención médica. El estado de Koné generó preocupación por la dureza del golpe y por las visibles consecuencias físicas que dejó la infracción.
Pocos minutos después, Nathan-Dylan Saliba amplió la ventaja canadiense con un gran tiro libre que ingresó tras pegar en el poste. En una emotiva celebración, el mediocampista levantó la camiseta número 8 de Ismaël Koné como muestra de apoyo y dedicó el gol a su compañero lesionado, en un gesto que reflejó el impacto que tuvo el episodio dentro del plantel.