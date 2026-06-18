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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 14º
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Somos Deporte

La Liga Santiagueña confirmó el cronograma de la décima fecha del Torneo Anual

La acción comienza desde el próximo viernes 19 hasta el miércoles 24 de junio.

Hoy 21:00

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación de la décima fecha. La jornada comenzará el viernes y tendrá partidos clave en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

Viernes 19 de junio
Banfield vs. Sarmiento (Cancha de Villa Unión – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)
Central Argentino vs. Instituto Santiago (Cancha de Central Argentino – Reserva: 20.00 | Primera: 22.00)

Domingo 21 de junio
Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán (Cancha de Atlético Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)
Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández (Cancha de Independiente de Fernández – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)
Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán (Cancha de Defensores de Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)
Villa Unión vs. Agua y Energía (Cancha de Villa Unión – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)
Estudiantes vs. Yanda (Cancha de Estudiantes de Huaico Hondo – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)
Comercio vs. Central Córdoba (Cancha de Comercio – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Miércoles 24 de junio
Unión Santiago vs. Güemes (Cancha de Unión Santiago – Primera: 15.00 | Reserva: 17.00)

Todos los encuentros se disputarán con público local, según lo informado por la organización del certamen. Además, la última jornada de la Zona Robles será determinante para conocer a los equipos que avanzarán a los cuartos de final del campeonato.

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