La Liga Santiagueña confirmó el cronograma de la décima fecha del Torneo Anual

La acción comienza desde el próximo viernes 19 hasta el miércoles 24 de junio.

Hoy 21:00

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación de la décima fecha. La jornada comenzará el viernes y tendrá partidos clave en la lucha por la clasificación a los cuartos de final.

Viernes 19 de junio

Banfield vs. Sarmiento (Cancha de Villa Unión – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Central Argentino vs. Instituto Santiago (Cancha de Central Argentino – Reserva: 20.00 | Primera: 22.00)

Domingo 21 de junio

Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán (Cancha de Atlético Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández (Cancha de Independiente de Fernández – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán (Cancha de Defensores de Forres – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Villa Unión vs. Agua y Energía (Cancha de Villa Unión – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Estudiantes vs. Yanda (Cancha de Estudiantes de Huaico Hondo – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Comercio vs. Central Córdoba (Cancha de Comercio – Reserva: 14.00 | Primera: 16.00)

Miércoles 24 de junio

Unión Santiago vs. Güemes (Cancha de Unión Santiago – Primera: 15.00 | Reserva: 17.00)

Todos los encuentros se disputarán con público local, según lo informado por la organización del certamen. Además, la última jornada de la Zona Robles será determinante para conocer a los equipos que avanzarán a los cuartos de final del campeonato.