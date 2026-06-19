En vivo: con la obligación de ganar, Brasil choca ante Haití por el Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
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|Pts
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|1
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|1
|3
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|1
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|1
|4
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|0
|1
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|2
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|1
|1
|0
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|4
|1
|3
|3
|3
|
|1
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|0
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|1
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|-3
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|-6
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|GC
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|
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|1
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|GF
|GC
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|0
|2
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
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|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|4
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|G
|E
|P
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|GC
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|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
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|0
|0
|0
|0
|3
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|0
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|0
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|0
|0
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|1
|3
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|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
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|0
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|1
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|2
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Tras el empate en el debut frente a Marruecos, el equipo de Carlo Ancelotti necesita sumar de a tres para encaminar su clasificación y mantener sus aspiraciones de terminar como líder de la zona. Se miden este viernes desde las 21:30 en el Philadelphia Stadium por la segunda fecha del Grupo C.
Brasil afrontará un compromiso determinante este viernes cuando enfrente a Haití desde las 21:30 en el Philadelphia Stadium, por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti está obligado a conseguir su primera victoria luego del empate 1-1 ante Marruecos en el estreno.
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