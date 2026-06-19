En un multitudinario acto presentaron a los candidatos del Frente Compromiso y Unidad (FCU)

La actividad contó con la presencia de su máximo referente político y se convirtió en una contundente demostración de respaldo al proyecto de gestión.

Hoy 21:57

Con una masiva concurrencia de vecinos, militantes, dirigentes barriales e instituciones de distintos sectores de la ciudad y contando con una tarde de sol, el Frente Compromiso y Unidad realizó la presentación oficial de sus candidatos para las próximas elecciones municipales, en un acto que se desarrolló en un colmado Centro Recreativo de la ciudad de La Banda desbordando las instalaciones.

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La actividad contó con la presencia de su máximo referente político y se convirtió en una contundente demostración de respaldo al proyecto de gestión que viene transformando la ciudad y que busca consolidar los avances alcanzados durante los últimos años.

En ese marco fueron presentados el actual Intendente, Ing. Roger Elías Nediani, como candidato a la reelección para la intendencia; la Dra. Victoria Torres, actual integrante del gabinete municipal, como candidata a viceintendente; y el candidato a Defensor del Pueblo, CPN Miguel Estefan quien acompañará la propuesta de gobierno basada en la cercanía con los vecinos, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

En su mensaje, Roger Nediani agradeció el acompañamiento de la comunidad y reafirmó el compromiso de seguir trabajando por una ciudad con más oportunidades, desarrollo y crecimiento para todos los bandeños.

En esta propuesta que hoy estamos presentando determinamos dar un espacio a una mujer como Victoria Torres que ha demostrado tener una gran capacidad de gestión, mucho compromiso y la firme responsabilidad de ir resolviendo cada desafío que se fue presentando en el camino durante su gestión como secretaria de Gobierno al servicio del municipio y la comunidad de la ciudad de La Banda".

"Hemos pensado en un amigo y compañero como Miguel Estefan que ya tiene su experiencia también en gestión municipal y creímos conveniente que se sume a este proyecto que hoy venimos a presentar para que tenga la posibilidad de estar al frente de un lugar tan importante para los vecinos bandeños como lo es la Defensoría del Pueblo".

"Este equipo no viene a prometer, viene a mostrar lo que ya hizo y a comprometerse con lo que falta. Hemos demostrado capacidad de gestión, cercanía con los vecinos y una profunda vocación de servicio. Por eso hoy les pedimos que nos acompañen para seguir construyendo la ciudad que todos soñamos".

"Agradezco a la dirigencia que es la que sale a la calle, es la que dialoga con los vecinos y les cuenta sobre el anhelo que tenemos de continuar trabajando y generando propuestas concretas, sin egoísmos, porque entendemos que la situación económica y social actual es muy mala y no es momento para dividirnos y dejar que nuestra ciudad se quede en el abandono y la postergación", finalizó Nediani.

Asimismo, se remarcó que la propuesta electoral del Frente Compromiso y Unidad representa la continuidad de un modelo de gestión que ha puesto a los vecinos en el centro de las decisiones, promoviendo obras históricas, fortaleciendo la infraestructura urbana y generando respuestas concretas a las necesidades de cada barrio.

La presentación de los candidatos marcó el inicio formal de una nueva etapa política para el espacio, con el objetivo de profundizar las políticas públicas que vienen posicionando a La Banda como una de las ciudades con mayor crecimiento y desarrollo de la provincia.

El multitudinario acompañamiento registrado durante la jornada fue interpretado por los organizadores como una clara señal de respaldo popular a la continuidad del proyecto político encabezado por Roger Nediani y al trabajo realizado por todo el equipo de gobierno municipal.