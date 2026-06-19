Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 17º
X
Locales

Día del Padre: ¿cuáles son los regalos más buscados por los santiagueños?

Este domingo se celebra la fecha y los comercios del centro de la ciudad ya exhiben promociones y descuentos en una amplia variedad de opciones para agasajar a papá.

Hoy 12:25

Estamos en vísperas de un nuevo Día del Padre y la gente ya sale a elegir sus regalos preferidos para sus familiares. Se viven horas de mucho movimiento en el centro de la ciudad a raíz de la alta demanda por esta fecha tan especial para muchos.

Las expectativas entre los comerciantes de la zona céntrica son altas, y cada uno prepara sus mejores ofertas para la ocasión.

Entre los regalos más pedidos se encuentra la indumentaria deportiva. Las distintas camisetas de la Selección Argentina son de las más elegidas, junto con conjuntos deportivos y accesorios de otros equipos.

Otras de las opciones más populares son los accesorios masculinos, como billeteras, cinturones y portafolios, altamente elegidos como detalles que nunca pasan de moda.

Casualmente, estos artículos son algunos de los más ofertados por los comerciantes debido a su buena relación entre calidad y precio.

Por último, los artículos tecnológicos también figuran entre los regalos más elegidos para esta fecha. Celulares, auriculares, parlantes y otros dispositivos electrónicos forman parte de las promociones que ofrecen los comercios en la previa del Día del Padre.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia vial: móvil de la policía chocó a motociclistas y mató a un hombre, una mujer embarazada y dejó herida a una niña de 8 años
  2. 2. Impactante video: así fue el momento en que el patrullero embistió a la motocicleta que terminó con dos víctimas fatales
  3. 3. Tras el choque que mató a una pareja, el móvil policial terminó incrustado contra un colectivo en Av. Belgrano
  4. 4. Detuvieron a los dos ocupantes del móvil policial involucrado en el choque fatal de Antenor Álvarez
  5. 5. Las impactantes imágenes del accidente en Antenor Álvarez y Lugones que dejó dos muertos y una niña gravemente herida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT