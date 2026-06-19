Día del Padre: ¿cuáles son los regalos más buscados por los santiagueños?

Este domingo se celebra la fecha y los comercios del centro de la ciudad ya exhiben promociones y descuentos en una amplia variedad de opciones para agasajar a papá.

Hoy 12:25

Estamos en vísperas de un nuevo Día del Padre y la gente ya sale a elegir sus regalos preferidos para sus familiares. Se viven horas de mucho movimiento en el centro de la ciudad a raíz de la alta demanda por esta fecha tan especial para muchos.

Las expectativas entre los comerciantes de la zona céntrica son altas, y cada uno prepara sus mejores ofertas para la ocasión.

Entre los regalos más pedidos se encuentra la indumentaria deportiva. Las distintas camisetas de la Selección Argentina son de las más elegidas, junto con conjuntos deportivos y accesorios de otros equipos.

Otras de las opciones más populares son los accesorios masculinos, como billeteras, cinturones y portafolios, altamente elegidos como detalles que nunca pasan de moda.

Casualmente, estos artículos son algunos de los más ofertados por los comerciantes debido a su buena relación entre calidad y precio.

Por último, los artículos tecnológicos también figuran entre los regalos más elegidos para esta fecha. Celulares, auriculares, parlantes y otros dispositivos electrónicos forman parte de las promociones que ofrecen los comercios en la previa del Día del Padre.