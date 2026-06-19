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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 18º
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El Coro Polifónico del CCB brindará un recital en homenaje a Manuel Belgrano y la Bandera Nacional

El Centro Cultural del Bicentenario presentará un concierto especial el domingo 21 de junio a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en el Hall Central.

Hoy 13:05

El Coro Polifónico del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) ofrecerá un recital homenaje con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y de la celebración del Día de la Bandera Nacional.

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La presentación tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio a las 20 horas en el Hall Central del CCB, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

En la ocasión, el conjunto coral interpretará un repertorio de carácter patriótico, académico y de raíz popular. Entre las obras seleccionadas se destacan el “Himno a Belgrano”, “Aurora”, fragmentos del “Gloria” de Antonio Vivaldi y una selección final de piezas de música popular.

El Coro Polifónico del CCB fue creado con el objetivo de promover la difusión de la técnica de canto grupal y del repertorio coral mundial, tanto de tradición académica como popular. La agrupación, conformada en mayo de 2022, se ha presentado en numerosas oportunidades en el propio Centro Cultural y en distintos espacios religiosos y culturales de la provincia, además de participar en encuentros corales y eventos artísticos solicitados por la comunidad.

De esta manera, el CCB invita a la comunidad a disfrutar de un encuentro musical que rinde homenaje a una de las fechas patrias más significativas del calendario nacional.

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