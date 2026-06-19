El Coro Polifónico del CCB brindará un recital en homenaje a Manuel Belgrano y la Bandera Nacional

El Centro Cultural del Bicentenario presentará un concierto especial el domingo 21 de junio a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en el Hall Central.
El Coro Polifónico del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) ofrecerá un recital homenaje con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y de la celebración del Día de la Bandera Nacional. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La presentación tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio a las 20 horas en el Hall Central del CCB, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. En la ocasión, el conjunto coral interpretará un repertorio de carácter patriótico, académico y de raíz popular. Entre las obras seleccionadas se destacan el “Himno a Belgrano”, “Aurora”, fragmentos del “Gloria” de Antonio Vivaldi y una selección final de piezas de música popular. El Coro Polifónico del CCB fue creado con el objetivo de promover la difusión de la técnica de canto grupal y del repertorio coral mundial, tanto de tradición académica como popular. La agrupación, conformada en mayo de 2022, se ha presentado en numerosas oportunidades en el propio Centro Cultural y en distintos espacios religiosos y culturales de la provincia, además de participar en encuentros corales y eventos artísticos solicitados por la comunidad. De esta manera, el CCB invita a la comunidad a disfrutar de un encuentro musical que rinde homenaje a una de las fechas patrias más significativas del calendario nacional.
El Coro Polifónico del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) ofrecerá un recital homenaje con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y de la celebración del Día de la Bandera Nacional.
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La presentación tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio a las 20 horas en el Hall Central del CCB, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
En la ocasión, el conjunto coral interpretará un repertorio de carácter patriótico, académico y de raíz popular. Entre las obras seleccionadas se destacan el “Himno a Belgrano”, “Aurora”, fragmentos del “Gloria” de Antonio Vivaldi y una selección final de piezas de música popular.
El Coro Polifónico del CCB fue creado con el objetivo de promover la difusión de la técnica de canto grupal y del repertorio coral mundial, tanto de tradición académica como popular. La agrupación, conformada en mayo de 2022, se ha presentado en numerosas oportunidades en el propio Centro Cultural y en distintos espacios religiosos y culturales de la provincia, además de participar en encuentros corales y eventos artísticos solicitados por la comunidad.
De esta manera, el CCB invita a la comunidad a disfrutar de un encuentro musical que rinde homenaje a una de las fechas patrias más significativas del calendario nacional.