Detienen a dos hombres por intentos de robo en Libertador General San Martín

La policía de Libertador General San Martín detuvo a dos sospechosos tras intentos de robo frustrados en la ciudad.

Hoy 14:14

Efectivos de la Unidad Regional 4 llevaron a cabo la detención de dos sospechosos en las calles de Libertador General San Martín, logrando evitar la consumación de delitos en ambos casos. Los aprehendidos intentaron huir durante los incidentes.

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El primer procedimiento se realizó días atrás, cuando los uniformados realizaban patrullajes preventivos por la ciudad. En ese momento, en el barrio 18 de Noviembre, los integrantes del Cuerpo de Infantería observaron a un individuo intentando ingresar a una propiedad.

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, lo que generó una persecución. No obstante, tras unos minutos, los efectivos lograron capturarlo.

Durante el control de seguridad, se encontró entre sus pertenencias un arma blanca de fabricación casera y una luz de emergencia, cuyo origen no pudo justificar. Por tal motivo, fue trasladado a una dependencia policial.

El segundo incidente ocurrió cuando los efectivos realizaban recorridos en el barrio 14 de Diciembre, cerca de la colectora de la ruta nacional N° 34. Durante la madrugada, observaron a un individuo conocido en el ámbito delictivo local.

Este sospechoso intentó evadir a los miembros de la fuerza corriendo al costado de la ruta 34. Sin embargo, fue retenido por los uniformados, quienes enfrentaron cierta resistencia por parte del individuo, que finalmente fue alojado en la seccional correspondiente.