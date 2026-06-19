River acelera por Nelson Deossa y le hizo una nueva oferta al Betis

El Millonario presentó una propuesta cercana a los siete millones de euros por el 80% del pase del mediocampista colombiano.

Hoy 14:53

River sigue moviéndose fuerte en el mercado de pases. Después de anunciar las contrataciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, la dirigencia millonaria volvió a la carga por Nelson Deossa, mediocampista colombiano que pertenece al Betis.

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El club de Núñez presentó una nueva oferta cercana a los siete millones de euros por el 80% del pase del futbolista. Si bien las partes están más cerca que en el inicio de las conversaciones, la negociación todavía no está cerrada y podría extenderse.

En un primer sondeo, River había intentado avanzar por el 50% de la ficha de Deossa, pero la respuesta inicial del Betis fue contundente: el jugador solo saldría por 10 millones de euros a cambio del 100% del pase.

Sin embargo, el escenario cambió. Con la decisión de dejarlo salir y la necesidad de liberar un cupo de extranjeros, el club andaluz se mostró más flexible y ahora está dispuesto a negociar.

River busca acercarse a las pretensiones del Betis

La nueva propuesta del Millonario se acerca a lo que pretende Betis, que podría aceptar una cifra cercana a los ocho millones de euros. Desde Núñez no descartan llegar a ese monto, aunque la intención inicial es intentar bajar el precio lo máximo posible.

En River saben que el mercado recién comienza y que habrá varios frentes abiertos, especialmente por la cantidad de bajas que tendrá el plantel. Por eso, cada movimiento económico será clave para avanzar en las prioridades del cuerpo técnico.

El visto bueno de Coudet

Nelson Deossa ya había llamado la atención de River después de su gran actuación en el empate 0-0 ante Monterrey por el Mundial de Clubes. En aquel momento, el interés millonario no prosperó porque fue Betis quien terminó quedándose con el colombiano.

Un año después, Eduardo Coudet dio el visto bueno para que el club vuelva a la carga. La idea es sumar un futbolista que pueda complementar un mediocampo que terminó el primer semestre con problemas de profundidad.

Dinámico, ágil y con capacidad para aportar en las dos áreas, Deossa, de 26 años, aparece como una opción interesante para acompañar a Aníbal Moreno o Fausto Vera en la mitad de la cancha.

Un recorrido con paso por el fútbol argentino

Deossa surgió en Independiente Yumbo, del ascenso colombiano, y luego comenzó un recorrido por distintos clubes. Su primera experiencia fuera de Colombia fue en Estudiantes, en 2022, aunque apenas disputó 10 partidos antes de regresar a su club de origen.

Después pasó a préstamo por Junior y más tarde por Atlético Nacional, hasta que en 2024 fue comprado definitivamente por Pachuca.

En México también vistió la camiseta de Monterrey durante 2025. En apenas siete meses con los Rayados, incluida su participación en el Mundial de Clubes, logró llamar la atención del fútbol europeo.

Su presente en Betis

Deossa llegó al Betis a cambio de una cifra importante y tuvo un buen arranque, aunque con el correr de la temporada su rendimiento decayó y terminó perdiendo lugar.

En total, disputó 33 partidos durante la temporada, aunque solo 16 fueron como titular. Ahora, con River decidido a avanzar y el Betis abierto a negociar, el colombiano podría tener una nueva oportunidad en el fútbol argentino.