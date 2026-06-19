En medio del dolor, la familia de Yohana y Sergio clama justicia y revela que ella estaba embarazada de mellizos

Llanto, angustia y preguntas sin respuesta marcan la tragedia en el barrio Belén, mientras familiares recuerdan al matrimonio y claman justicia por los cinco hijos que quedaron sin sus padres.
El barrio Belén se encuentra envuelto en tristeza tras el fatal accidente que se llevó la vida de Yohana Ibañez, de 38 años, y Sergio Gordillo, de 40. Hermanos, tíos e hijos de las víctimas pidieron respuestas a la Justicia mientras compartían su dolor y la incertidumbre sobre el futuro de los cinco menores que quedaron sin sus padres.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Entre lágrimas, los familiares relataron a Noticiero 7 los desgarradores momentos posteriores al accidente: “Ellos quedan así (por los hijos), miren, están inconscientes, llorando, esperando a su madre que venga y nunca más van a volver”, expresó Javier, hermano de Yohana.
“Era la mejor hermana que tenía. Nosotros queremos justicia por ella, por Mario y por nuestros sobrinitos. Ella estaba embarazada de cinco meses y esperaba mellizos”, añadió, dando un dato que intensifica el dolor de la familia.
“Siempre nos hemos llevado bien, éramos compañeros en todo, siempre me dio una mano, iba a sacar un turno en el Cepsi para su hija y terminó así”, expresó su hermana Rita, entre sollozos.
Por su parte Ramón Ibáñez, otro de los hermanos, aportó un detalle que pone en duda lo sucedido: “Ellos han venido de atrás y la han chocado. Se ve el video en todas partes. Ahora dicen que tenía ataques de epilepsia. ¿Cómo no frena ahí nomás la combi? No, la combi va y choca contra un colectivo en la Belgrano”.
Vecinos y familiares acompañan el dolor y los pedidos de justicia mientras esperan que la investigación avance y se determinen responsabilidades por la muerte de Yohana, Sergio y los mellizos que esperaban.