En medio del dolor, la familia de Yohana y Sergio clama justicia y revela que ella estaba embarazada de mellizos

Llanto, angustia y preguntas sin respuesta marcan la tragedia en el barrio Belén, mientras familiares recuerdan al matrimonio y claman justicia por los cinco hijos que quedaron sin sus padres.

Hoy 15:53

El barrio Belén se encuentra envuelto en tristeza tras el fatal accidente que se llevó la vida de Yohana Ibañez, de 38 años, y Sergio Gordillo, de 40. Hermanos, tíos e hijos de las víctimas pidieron respuestas a la Justicia mientras compartían su dolor y la incertidumbre sobre el futuro de los cinco menores que quedaron sin sus padres.

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Entre lágrimas, los familiares relataron a Noticiero 7 los desgarradores momentos posteriores al accidente: “Ellos quedan así (por los hijos), miren, están inconscientes, llorando, esperando a su madre que venga y nunca más van a volver”, expresó Javier, hermano de Yohana.

“Era la mejor hermana que tenía. Nosotros queremos justicia por ella, por Mario y por nuestros sobrinitos. Ella estaba embarazada de cinco meses y esperaba mellizos”, añadió, dando un dato que intensifica el dolor de la familia.

“Siempre nos hemos llevado bien, éramos compañeros en todo, siempre me dio una mano, iba a sacar un turno en el Cepsi para su hija y terminó así”, expresó su hermana Rita, entre sollozos.

Por su parte Ramón Ibáñez, otro de los hermanos, aportó un detalle que pone en duda lo sucedido: “Ellos han venido de atrás y la han chocado. Se ve el video en todas partes. Ahora dicen que tenía ataques de epilepsia. ¿Cómo no frena ahí nomás la combi? No, la combi va y choca contra un colectivo en la Belgrano”.

Vecinos y familiares acompañan el dolor y los pedidos de justicia mientras esperan que la investigación avance y se determinen responsabilidades por la muerte de Yohana, Sergio y los mellizos que esperaban.