Por el Día del Padre, el cementerio Parque de la Paz abrirá de corrido y realizará una ceremonia religiosa

Según informaron desde la administración, el predio permanecerá abierto de manera ininterrumpida entre las 8 y las 19 horas, permitiendo el ingreso de visitantes durante toda la jornada.

Hoy 16:41

Con motivo del Día del Padre, el cementerio privado Parque de la Paz dispuso un horario especial de atención para este domingo 21 de junio, con el objetivo de facilitar las visitas de quienes deseen recordar y homenajear a sus seres queridos.

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Según informaron desde la administración, el predio permanecerá abierto de manera ininterrumpida entre las 8 y las 19 horas, permitiendo el ingreso de visitantes durante toda la jornada.

Como parte de las actividades previstas para la fecha, a las 9 de la mañana se celebrará una misa especial en la capilla, un espacio de recogimiento y oración destinado a quienes deseen compartir un momento de reflexión en memoria de familiares y amigos fallecidos.

Ante la importante concurrencia que suele registrarse en este tipo de celebraciones, las autoridades del cementerio organizaron un operativo especial de ordenamiento vehicular para garantizar una circulación fluida y segura dentro y fuera del predio.

Asimismo, se informó que estarán habilitados todos los espacios destinados al estacionamiento, tanto en el interior del cementerio como en las áreas cercanas, para brindar mayor comodidad a los visitantes.

Desde Parque de la Paz señalaron que, como ocurre cada año en fechas significativas, se espera una gran afluencia de personas a lo largo del día. Por ello, solicitaron a la comunidad tener en cuenta los horarios establecidos y recordaron que el cierre de las instalaciones será puntual a las 19 horas.