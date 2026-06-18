En vivo: Estados Unidos y Australia protagonizan un duelo clave por la clasificación en el Mundial 2026

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|0
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|G
|E
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|GF
|GC
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|1
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|6
|0
|6
|3
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|1
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|3
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
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|0
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Ambos llegan tras ganar en el debut y una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar el pase a los 16avos de final. Se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Seattle Stadium por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Estados Unidos tuvo un estreno convincente en la Copa del Mundo al derrotar por 4-1 a Paraguay. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino dominó el encuentro de principio a fin y se impuso gracias a un gol en contra de Damián Bobadilla, un doblete de Folarin Balogun y otro tanto de Giovanni Reyna, resultados que lo posicionaron como uno de los líderes del grupo.
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