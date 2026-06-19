Argelia presentó una queja ante la FIFA por el arbitraje del partido ante Argentina

La Federación Argelina de Fútbol cuestionó dos acciones que involucraron a Lionel Messi y Alexis Mac Allister durante la goleada 3-0 de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026.

Hoy 15:19

La derrota ante la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026 todavía genera repercusiones en Argelia. Tras el 3-0 de la Albiceleste, con tres goles de Lionel Messi, la Federación Argelina de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

Según informó el diario deportivo argelino Compétition, que aseguró haber accedido a fuentes oficiales, la federación elevó un informe en el que cuestiona dos decisiones arbitrales que, a su entender, pudieron haber influido en el desarrollo del encuentro.

El primer reclamo apunta a una acción protagonizada por Messi, quien no recibió sanción disciplinaria tras una entrada con los tacos sobre la pierna del capitán argelino Aïssa Mandi.

Además, la FAF también cuestionó un codazo de Alexis Mac Allister sobre el rostro del mediocampista Ibrahim Maza, una jugada que tampoco fue castigada por el árbitro cuando el partido ya estaba 3-0 a favor de Argentina.

El reclamo por el VAR

La federación argelina manifestó su disconformidad porque ninguna de las dos acciones fue revisada por el VAR. De acuerdo con el informe citado por Compétition, ambos episodios pudieron haber derivado en expulsiones de futbolistas argentinos.

Desde la mirada de la FAF, esas posibles sanciones habrían modificado el desarrollo del partido, ya que Argelia podría haber disputado parte del encuentro con superioridad numérica.

El reclamo no cambia el resultado deportivo del encuentro, pero suma un nuevo capítulo a las repercusiones del debut argentino en la Copa del Mundo.

Cómo sigue el camino de Argentina y Argelia

En la segunda fecha del Grupo J, Argelia enfrentará a Jordania el martes 23 de junio, en un partido clave para intentar recuperarse tras la caída en el estreno.

Por su parte, la Selección Argentina buscará asegurar su clasificación ante Austria el lunes 22 de junio, luego de comenzar el Mundial con una victoria contundente.