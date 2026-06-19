Argelia presentó una queja ante la FIFA por el arbitraje del partido ante Argentina

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo A
México 1
Corea del Sur 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo B
Canadá 6
Qatar 0
FINALIZADO
16:00 Grupo D
Estados Unidos -
Australia -
19 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Escocia -
Marruecos -
19 / 06 / 2026
21:30 Grupo C
Brasil -
Haití -
19 / 06 / 2026
00:00 Grupo D
Turquía -
Paraguay -
20 / 06 / 2026
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
16 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 16:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Australia
19 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Marruecos
19 / 06 / 2026 21:30 Grupo C
Brasil
vs
Haití
20 / 06 / 2026 00:00 Grupo D
Turquía
vs
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Noruega 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Francia 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Argelia presentó una queja ante la FIFA por el arbitraje del partido ante Argentina

La Federación Argelina de Fútbol cuestionó dos acciones que involucraron a Lionel Messi y Alexis Mac Allister durante la goleada 3-0 de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026.

Hoy 15:19

La derrota ante la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026 todavía genera repercusiones en Argelia. Tras el 3-0 de la Albiceleste, con tres goles de Lionel Messi, la Federación Argelina de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por el arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

Según informó el diario deportivo argelino Compétition, que aseguró haber accedido a fuentes oficiales, la federación elevó un informe en el que cuestiona dos decisiones arbitrales que, a su entender, pudieron haber influido en el desarrollo del encuentro.

El primer reclamo apunta a una acción protagonizada por Messi, quien no recibió sanción disciplinaria tras una entrada con los tacos sobre la pierna del capitán argelino Aïssa Mandi.

Además, la FAF también cuestionó un codazo de Alexis Mac Allister sobre el rostro del mediocampista Ibrahim Maza, una jugada que tampoco fue castigada por el árbitro cuando el partido ya estaba 3-0 a favor de Argentina.

El reclamo por el VAR

La federación argelina manifestó su disconformidad porque ninguna de las dos acciones fue revisada por el VAR. De acuerdo con el informe citado por Compétition, ambos episodios pudieron haber derivado en expulsiones de futbolistas argentinos.

Desde la mirada de la FAF, esas posibles sanciones habrían modificado el desarrollo del partido, ya que Argelia podría haber disputado parte del encuentro con superioridad numérica.

El reclamo no cambia el resultado deportivo del encuentro, pero suma un nuevo capítulo a las repercusiones del debut argentino en la Copa del Mundo.

Cómo sigue el camino de Argentina y Argelia

En la segunda fecha del Grupo J, Argelia enfrentará a Jordania el martes 23 de junio, en un partido clave para intentar recuperarse tras la caída en el estreno.

Por su parte, la Selección Argentina buscará asegurar su clasificación ante Austria el lunes 22 de junio, luego de comenzar el Mundial con una victoria contundente.

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