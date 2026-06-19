Encuentran a un hombre fallecido en Junín y pasaje Los Arrieros

Un amplio operativo policial se lleva a cabo en Junín y pasaje Los Arrieros tras el descubrimiento de un hombre fallecido, involucrando a Bomberos, CIF y SAMEC.

Hoy 16:45

En Junín y pasaje Los Arrieros se realiza un extenso operativo que incluye la participación de personal policial, Bomberos, CIF y SAMEC tras el hallazgo de una persona sin vida.

Según declaraciones del oficial Juan Posadas a Radio Lup 94.7 SALTA, la víctima habría perdido la vida debido a quemaduras sufridas.

La alerta fue recibida en horas de la madrugada, cuando los vecinos informaron sobre una persona que se encontraba prendida fuego, y aunque intentaron brindarle asistencia, el SAMEC confirmó su deceso al llegar al lugar.

Se estima que se trata de un hombre mayor de edad que se hallaba en una casa deshabitada, según las investigaciones realizadas en la zona.

Hasta el momento, no ha sido posible identificar al individuo, ya que no se dispone de documentación que lo acredite.

El suceso permanece bajo investigación activa, con la intervención de la Comisaría 5ta bajo la dirección de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.