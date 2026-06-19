Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 19º
X
Regionales

Encuentran a un hombre fallecido en Junín y pasaje Los Arrieros

Un amplio operativo policial se lleva a cabo en Junín y pasaje Los Arrieros tras el descubrimiento de un hombre fallecido, involucrando a Bomberos, CIF y SAMEC.

Hoy 16:45

En Junín y pasaje Los Arrieros se realiza un extenso operativo que incluye la participación de personal policial, Bomberos, CIF y SAMEC tras el hallazgo de una persona sin vida.

Según declaraciones del oficial Juan Posadas a Radio Lup 94.7 SALTA, la víctima habría perdido la vida debido a quemaduras sufridas.

La alerta fue recibida en horas de la madrugada, cuando los vecinos informaron sobre una persona que se encontraba prendida fuego, y aunque intentaron brindarle asistencia, el SAMEC confirmó su deceso al llegar al lugar.

Se estima que se trata de un hombre mayor de edad que se hallaba en una casa deshabitada, según las investigaciones realizadas en la zona.

Hasta el momento, no ha sido posible identificar al individuo, ya que no se dispone de documentación que lo acredite.

El suceso permanece bajo investigación activa, con la intervención de la Comisaría 5ta bajo la dirección de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el momento en que el patrullero embistió a la motocicleta que terminó con dos víctimas fatales
  2. 2. Tras el choque que mató a una pareja, el móvil policial terminó incrustado contra un colectivo en Av. Belgrano
  3. 3. Detuvieron a los dos ocupantes del móvil policial involucrado en el choque fatal de Antenor Álvarez
  4. 4. Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial
  5. 5. Las impactantes imágenes del accidente en Antenor Álvarez y Lugones que dejó dos muertos y una niña gravemente herida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT