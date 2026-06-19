Fallece a los 35 años la actriz Daveigh Chase, famosa por The Ring

Daveigh Chase, la reconocida actriz de terror y voz de Lilo en Disney, ha fallecido a los 35 años debido a complicaciones de salud.

Hoy 15:13

Daveigh Chase, famosa por interpretar a Samara Morgan en la película de terror 'The Ring', ha fallecido a los 35 años, según reportes de TMZ.

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Su novio, Roy Hernandez, informó que la actriz falleció el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, lo que causó problemas sépticos y el posterior fallo de su organismo.

Chase había sido ingresada a un hospital en Los Ángeles a principios de mes debido a problemas de desnutrición.

En 2002, prestó su voz a Lilo en la película animada de Disney 'Lilo y Stitch', así como en sus tres secuelas y la serie que continuaba la trama.

Ese mismo año, interpretó a Samara Morgan en 'The Ring', un papel que le valió un premio MTV Movie Award a Mejor Villana y que se convirtió en su actuación más icónica.

Además, fue la voz del personaje de Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de 'El viaje de Chihiro', otra película aclamada por la crítica.

Desde 2006, Chase tuvo un papel recurrente en la serie Big Love de HBO, donde interpretó a Rhonda Volmer a lo largo de cinco temporadas, en una serie centrada en la vida de una familia mormona polígama.

La carrera de Chase, que comenzó a la edad de siete años, incluye diversos papeles en series como 'Sabrina, cosas de brujas' y 'Embrujadas', así como su actuación en 'Donnie Darko' y su secuela.

En 2017, su vida personal se complicó con problemas legales relacionados con drogas, incluyendo un arresto por posesión de un coche robado y un incidente trágico en un hospital.