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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUN 2026 | 18º
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Policiales

Detienen a dos delincuentes tras un violento asalto a un delivery en Añatuya

Durante los allanamientos se secuestraron celulares, un arma blanca y marihuana, además de otros elementos vinculados a la causa, según informaron fuentes policiales.

Hoy 13:15
Detenidos

Efectivos policiales detuvieron a dos hombres acusados de protagonizar un violento asalto contra un trabajador delivery en la ciudad de Añatuya.

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El hecho ocurrió cuando la víctima, de apellido Herrera, fue convocada bajo engaños al barrio Tradición con la supuesta excusa de realizar una entrega. Al llegar al lugar, fue interceptada por los sospechosos, quienes, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron su teléfono celular, dinero en efectivo y su motocicleta. El rodado fue posteriormente abandonado a pocos metros del lugar del ataque.

A partir de la denuncia y las tareas investigativas, personal de la Comisaría 41, en conjunto con la División Robos y Hurtos y la Comisaría Cuarta, llevó adelante un operativo cerrojo que permitió avanzar con la causa.

Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en calle Mitre Prolongación y calle 3 de Febrero, en los barrios Tradición y Colonia Osvaldo, donde finalmente se concretó la detención de los sospechosos.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y un arma blanca que habría sido utilizada en el asalto. Además, personal de Drogas Peligrosas constató la presencia de 18,78 gramos de marihuana, tras realizar las pruebas de campo correspondientes.

Los detenidos contaban con antecedentes delictivos, y uno de ellos registraba además una denuncia previa por lesiones leves.

El procedimiento fue supervisado por la fiscal interviniente, Dra. Alejandra Sobrero, y la Dra. Gladis Lami, quienes dispusieron que ambos imputados permanezcan detenidos a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por robo y amenazas calificadas.

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