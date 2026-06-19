Sebastián Acevedo renovó con La Unión de Formosa para la próxima Liga Nacional

El ala pívot santiagueño continuará en el equipo formoseño durante la temporada 2026/27 y será una de las fichas mayores confirmadas por el entrenador Guillermo Narvarte.

Hoy 09:40

El santiagueño Sebastián Acevedo seguirá defendiendo la camiseta de La Unión de Formosa en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet. El ala pívot renovó su vínculo con el club y se transformó en la tercera ficha mayor confirmada para el nuevo plantel.

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Acevedo viene de disputar la temporada 2025/26 con La U, en lo que fue su segunda etapa dentro de la institución. Su primer paso por el equipo formoseño había sido en la Liga 2018/19, por lo que ahora irá por su segundo año consecutivo y completará su tercera temporada total con la camiseta del club.

Entre sus dos ciclos en La Unión, el jugador santiagueño tuvo recorrido por otros equipos importantes de la competencia nacional. Pasó por San Martín de Corrientes, Quimsa y nuevamente por San Martín, antes de regresar al conjunto formoseño.

Con esta renovación, Guillermo Narvarte ya cuenta con tres fichas mayores confirmadas para la próxima temporada: Sebastián Acevedo, Alexis Elsener y Mariano Marina. Los tres formaron parte del plantel que compitió en la campaña que está finalizando.

En la actual temporada, La Unión de Formosa terminó en el octavo puesto de la fase regular y consiguió la clasificación a los playoffs de reclasificación, consolidando una base que ahora comenzará a proyectarse hacia el próximo desafío en la Liga Nacional.

La continuidad de Acevedo representa una señal de confianza para el club y también una nueva oportunidad para el jugador santiagueño, que buscará seguir aportando experiencia, presencia interior y regularidad en un equipo que ya empezó a definir su estructura para la temporada 2026/27.