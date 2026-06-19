Molina se perfila para volver al equipo y Álvarez pelea por un lugar en la Selección Argentina ante Austria

Con la mira puesta en el duelo del lunes frente a Austria por el Mundial 2026, Lionel Scaloni comenzó a definir el once inicial. Nahuel Molina tiene grandes chances de ser titular, mientras que Julián Álvarez presiona para meterse desde el arranque.

Hoy 20:50

La Selección Argentina continúa con su preparación en Kansas y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni empieza a darle forma al equipo que enfrentará a Austria. Tras el entrenamiento de este viernes, una de las principales novedades fue la recuperación de Gonzalo Montiel, quien volvió a trabajar con normalidad luego de superar una contractura en el isquiotibial derecho.

Pese a esa buena noticia, todo indica que Nahuel Molina recuperará su lugar en el lateral derecho. El futbolista dejó atrás las molestias físicas que lo habían marginado en la previa del certamen y, después de sumar minutos en el debut, aparece como el principal candidato para ocupar ese sector de la defensa frente al conjunto europeo.

Otra de las grandes incógnitas pasa por el ataque. Lautaro Martínez comenzó como titular en el estreno, pero Julián Álvarez dejó una buena imagen tras ingresar en el segundo tiempo y ya está completamente recuperado de la inflamación en su tobillo izquierdo. Por eso, el delantero del Manchester City vuelve a competir de igual a igual por un puesto en la formación inicial.

En tanto, Nicolás Tagliafico evolucionó favorablemente de su lesión muscular y volvió a entrenarse junto al grupo, por lo que podría integrar el banco de suplentes. Además, Thiago Almada mantiene su lugar bajo evaluación luego de una actuación irregular en el primer partido, mientras que Nicolás González aparece como una alternativa concreta para ingresar desde el inicio.

De no surgir imprevistos, la probable alineación de la Selección Argentina para enfrentar a Austria sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi junto a Lautaro Martínez o Julián Álvarez en la delantera. El encuentro será clave, ya que una victoria dejaría a la Albiceleste muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.