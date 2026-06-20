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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
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País

Tragedia en la Panamericana: murió una nena de seis años y su madre lucha por su vida

El violento choque ocurrió a la altura del kilómetro 31, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Investigan las causas del siniestro.

Hoy 09:08

Una nena de 6 años murió este sábado por la mañana en un trágico accidente ocurrido sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco.

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El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando un Volkswagen Fox en el que viajaban la nena y su mamá sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales.

Por causas que aún se investigan, otro vehículo impactó contra el auto detenido.

La nena murió en el lugar a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia y permanece internada en grave estado. El padre de la víctima fue notificado inmediatamente después del accidente.

Personal policial, de emergencias y peritos trabajan en el lugar para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.

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