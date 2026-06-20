Murió Roberto García, histórico periodista político y económico, a los 81 años

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales. Tuvo una destacada trayectoria de más de seis décadas en medios gráficos, radio y televisión.

Hoy 10:27

El periodismo argentino atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse la muerte de Roberto García, histórico periodista, analista político y económico que durante más de seis décadas se convirtió en una referencia ineludible para comprender los movimientos del poder en la Argentina. Tenía 81 años y hasta sus últimos días continuaba ejerciendo la profesión con la misma pasión y rigurosidad que marcaron toda su carrera.

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La noticia fue confirmada este sábado por Canal 26, medio en el que conducía el programa "La Mirada", ciclo dedicado al análisis de la actualidad política, económica y empresarial. A través de un comunicado, la señal expresó su dolor por la partida de quien consideró uno de sus principales referentes y destacó la huella imborrable que dejó tanto en colegas como en generaciones de televidentes.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Roberto García, un maestro del periodismo que marcó a generaciones de profesionales y audiencias", señalaron desde el canal. Además, remarcaron que su legado permanecerá en cada entrevista, en cada análisis y en cada periodista que aprendió de su trabajo y de su particular manera de interpretar la realidad nacional.

Nacido el 2 de junio de 1945, García comenzó a construir su camino en el periodismo durante una de las épocas más intensas de la vida política argentina. Sus primeros pasos los dio en la histórica revista Primera Plana, publicación que revolucionó la manera de hacer periodismo político en el país durante la década de 1960. Posteriormente integró la redacción de La Opinión, uno de los medios más prestigiosos de la época, donde compartió espacio con algunos de los periodistas más influyentes de su generación.

Aquellas experiencias terminaron de moldear un perfil profesional que lo acompañaría durante toda su vida: el de un periodista especializado en el análisis del poder, con una extensa red de fuentes, gran capacidad de interpretación y una mirada propia sobre la política, la economía y las relaciones entre los distintos actores de la vida pública.

Sin embargo, el tramo más importante y extenso de su carrera estuvo ligado a Ámbito Financiero, donde se desempeñó como director periodístico entre 1983 y 2008. Durante esos 25 años fue una de las figuras centrales de uno de los diarios económicos más importantes del país y se consolidó como una voz de consulta permanente para empresarios, dirigentes políticos, funcionarios y analistas.

Desde sus columnas, informes y análisis, García logró interpretar algunas de las etapas más complejas de la historia argentina reciente, atravesando gobiernos de distintos signos políticos, crisis económicas, cambios institucionales y profundas transformaciones en el escenario nacional.

Su prestigio profesional le valió numerosos reconocimientos a lo largo de los años. Fue distinguido en reiteradas oportunidades con el Premio Konex, uno de los galardones más importantes del ámbito cultural y profesional argentino, e integró la Academia Nacional de Periodismo, entidad que reúne a destacadas personalidades de la actividad periodística.

En una etapa más reciente de su trayectoria encontró en Canal 26 una nueva plataforma para seguir desarrollando su vocación. Allí creó y condujo "La Mirada", un programa que rápidamente se transformó en una referencia para quienes buscaban un análisis profundo de la actualidad política y económica.

El ciclo tenía además un componente especial para García, ya que compartía la conducción con su hijo Javier, combinando la experiencia acumulada durante décadas con una dinámica familiar que se convirtió en una de las características distintivas del programa.

Desde la señal televisiva destacaron que quienes trabajaron junto a él conocieron no sólo a un periodista de enorme trayectoria, sino también a un profesional generoso con sus conocimientos, exigente con la información, apasionado por el debate de ideas y comprometido con los valores esenciales del oficio.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte repercusión en el ámbito político, empresarial y periodístico, sectores que durante décadas encontraron en García una fuente de consulta permanente y una mirada aguda sobre los acontecimientos que marcaron la vida institucional argentina.

Según informaron allegados a la familia, no habrá velatorio público. La despedida se realizará de manera privada durante la mañana del domingo, acompañada únicamente por familiares y personas cercanas.

Con la muerte de Roberto García desaparece una de las figuras más representativas del periodismo político argentino. Su extensa trayectoria, su capacidad para interpretar los cambios de época y su permanente compromiso con la información lo convirtieron en una referencia para varias generaciones de periodistas. Su legado permanecerá asociado a una manera de ejercer la profesión basada en el análisis, la investigación y la búsqueda permanente de comprender los mecanismos del poder en la Argentina.