De la Fuente reveló a qué jugador argentino “robaría” para España: “Es fantástico”

El entrenador de La Roja elogió al futbolista de la Selección Argentina y aseguró que encajaría perfecto en su idea futbolística.

Hoy 09:14

Mientras España se prepara para enfrentar a Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Luis de la Fuente sorprendió con un fuerte elogio para un jugador argentino.

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El entrenador de La Roja reveló que “robaría” a Julián Álvarez para su seleccionado y dejó en claro que el delantero de la Selección Argentina encajaría sin problemas en su modelo de juego.

“En mi idea encajaría perfectamente. Sería un futbolista muy importante”, expresó De la Fuente en diálogo con El Partidazo de la COPE.

El técnico español fue más allá y no dudó en destacar las condiciones del atacante argentino. “Me parece fantástico”, agregó, al referirse al futbolista del Atlético Madrid.

El futuro de Julián, en medio de rumores

Las declaraciones de De la Fuente llegan en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de Julián Álvarez, quien desde hace tiempo aparece en la mira de varios gigantes europeos.

Según la información difundida, Barcelona llegó a realizar una oferta formal de 100 millones de euros, aunque fue rechazada de inmediato. Real Madrid, por su parte, también intentó avanzar con una propuesta de 150 millones, pero la negociación no prosperó por la elevada cifra pretendida por el Atlético Madrid, que se aferra a su cláusula de 500 millones de euros.

En el plano deportivo, Julián viene de sumar minutos en el segundo tiempo de la goleada de Argentina por 3-0 ante Argelia, en el debut mundialista del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Dani Olmo también lo elogió

Los elogios para el delantero argentino no llegaron solo desde el entrenador español. Dani Olmo, jugador de la Selección de España y del Barcelona, también destacó el nivel del atacante.

“Es un jugador de clase mundial, todo el mundo lo sabe. Es uno de los mejores 9 actuales del mundo y también es una buena persona”, aseguró.

Las palabras del futbolista español refuerzan el reconocimiento internacional que tiene Julián, una de las piezas ofensivas más importantes de la Selección Argentina.

España busca reaccionar en el Grupo H

Por otro lado, De la Fuente también fue consultado sobre quién podría ser la revelación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En ese sentido, eligió a un jugador propio.

“Podría ser Pedri”, aseguró el entrenador, en referencia al mediocampista de 23 años, que fue titular en el empate 0-0 ante Cabo Verde.

España quedó ubicada en el tercer puesto del Grupo H, una zona que comenzó muy pareja, con todos sus integrantes con un punto. Por eso, el duelo ante Arabia Saudita será clave para que La Roja llegue a la última fecha con mayor tranquilidad.