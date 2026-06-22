Florencia Peña se desvincula de Luzu TV tras falsa noticia sobre Jorge Messi

Florencia Peña ha sido desvinculada de Luzu TV tras la difusión de una falsa noticia sobre la salud de Jorge Messi, provocando un comunicado oficial de la familia del futbolista.

Hoy 06:53

La actriz Florencia Peña ha sido desvinculada de Luzu TV tras la difusión de una falsa noticia acerca de la salud de Jorge Messi, el padre del famoso futbolista Lionel Messi. Este incidente ha generado un gran revuelo mediático y ha llevado a la familia Messi a emitir un comunicado oficial.

Después de que se conociera la fake news, Nicolás Occhiato, fundador y productor general de Luzu TV, expresó su indignación y se distanció del error cometido por su equipo. Occhiato comentó: “Me indigna igual que a ustedes”, manifestando su desaprobación ante la situación.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Luzu TV lamentó profundamente lo sucedido durante el programa El show del verano. El canal enfatizó que es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa, lo que llevó a la decisión de desvincular a todos los responsables, incluyendo a Florencia Peña.

La actriz había difundido la noticia errónea en medio de una ola de rumores sobre la salud de Jorge Messi. Posteriormente, la familia Messi desmintió la información mediante un comunicado, solicitando respeto por su privacidad y confirmando que Jorge se está recuperando de un delicado problema de salud.

En su comunicado, la familia Messi indicó que Jorge atraviesa una situation de salud y se encuentra bajo seguimiento médico, evolucionando favorablemente. También expresaron su profundo malestar por las especulaciones y rumores que circularon, rechazando la falta de sensibilidad de algunos medios.

La familia reiteró que únicamente ellos poseen información precisa sobre el estado de Jorge y pidieron responsabilidad y humanidad al tratar temas de salud. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación”, añadieron en su comunicado.

Tras la ola de críticas, Florencia Peña expresó sus disculpas en la red social X, manifestando su vergüenza por haber sido el vehículo de esta dolorosa noticia. Afirmó que la información errónea le fue proporcionada en vivo y que confiaba en su producción, aunque decidió dar un paso al costado de Luzu TV.