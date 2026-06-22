El clima en Termas de Río Hondo: días soleados y temperaturas agradables a la vista

Los termenses disfrutarán de un clima moderado en los próximos días, con temperaturas que se mantendrán agradables. Hoy se espera un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 8.6 °C y 16.3 °C.
Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 10.3 °C, con una sensación térmica de 10.6 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 94%, lo que puede hacer que el día se sienta un poco más fresco para aquellos que salgan a disfrutar del aire libre.
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El viento sopla suavemente desde el sur a 3.6 km/h, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan agradables a lo largo del día. Se espera que la máxima alcance los 16.3 °C, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo por la mañana.
De cara a mañana, el pronóstico se vuelve aún más optimista para los termenses, ya que el día del martes 23 de junio se prevé soleado con una mínima de 7.5 °C y una máxima que podría llegar hasta los 18.3 °C. Estos valores invitan a disfrutar de un día espléndido, perfecto para pasear por la ciudad.
El miércoles 24 de junio también traerá sol radiante, continuando con la tendencia de temperaturas agradables, donde se espera una mínima de 7.5 °C y una máxima de 19.1 °C. Este clima permitirá que los termenses puedan gozar de jornadas al aire libre, ya sea en familia o con amigos.
En resumen, hoy, Lunes 22 de junio de 2026, los termenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado con temperaturas que irán de 8.6 °C a 16.3 °C. Para mañana y el miércoles, se anticipan días soleados con temperaturas que superarán los 18 °C, ideales para actividades al aire libre.