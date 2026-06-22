La Banda se despide del frío: un clima soleado espera hoy Lunes 22 de junio de 2026

Los bandeños disfrutarán de un clima más cálido y soleado en los próximos días. Las temperaturas comenzarán a elevarse, marcando un cambio en el clima local.

Hoy 08:11

En La Banda, la jornada de hoy se presenta parcialmente nublada, con una temperatura actual de 10.4 °C, aunque la sensación térmica es de apenas 8.8 °C. Con una humedad del 87%, los bandeños deberán abrigarse al salir de casa, especialmente con el viento del sur que sopla a 11.9 km/h.

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A medida que avanza el día, se espera que el clima dé un giro positivo. Para hoy, se pronostica un día soleado, donde la temperatura mínima será de 9.4 °C y la máxima alcanzará los 17.6 °C. Esto traerá un respiro a los habitantes que buscan disfrutar del aire libre.

El pronóstico para mañana también se muestra alentador. El martes 23 de junio, los bandeños podrán esperar otro día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 7.5 °C y 18.8 °C. Este clima despejado permitirá que muchos salgan a disfrutar de la naturaleza.

Para el miércoles 24 de junio, el clima seguirá en la misma línea. Se anticipa que La Banda presente un día soleado, con mínimas de 7.5 °C y máximas que alcanzarán los 20 °C, lo que indica un leve aumento en las temperaturas.

En resumen, el clima en La Banda está cambiando positivamente. Hoy, la temperatura mínima será de 9.4 °C y la máxima alcanzará 17.6 °C, mientras que los próximos días continuarán con un pronóstico soleado que hará que los bandeños disfruten de un clima más agradable.