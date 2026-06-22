Kate Hudson y su proyecto más ambicioso: protagonizará el thriller erótico "Palm Grove"

La actriz lidera este nuevo proyecto ambientado en el exclusivo Miami, que combina drama, tensión y un peligroso juego de poder.

Hoy 07:00

Kate Hudson será una de las protagonistas de Palm Grove, el nuevo thriller erótico que impulsa Chernin Entertainment y que estará dirigido por el cineasta húngaro Kornél Mundruczó, reconocido por Fragmentos de una mujer. El proyecto contará con guion de James Morosini y también tendrá en su elenco a Ana de Armas.

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La historia se desarrolla en el barrio más exclusivo de Miami y sigue a una mujer con una vida aparentemente perfecta que descubre la doble vida de su esposo, lo que desencadena un intenso y seductor juego de poder, donde la traición se transforma en una experiencia tan peligrosa como embriagadora.

Hudson encabezará una producción que buscará posicionarse como uno de los títulos más provocadores del mercado. Morosini también se desempeñará como productor ejecutivo, mientras que Peter Chernin, David Ready y Brady Fujikawa estarán a cargo de la producción.

El paquete será presentado a potenciales compradores en las próximas horas, con altas expectativas dentro de la industria.

La actriz viene de un gran momento en su carrera: su reciente trabajo en Song Sung Blue - Canción para dos le ha valido múltiples nominaciones a Mejor Actriz, incluyendo candidaturas al Óscar y al Globo de Oro, consolidando así una etapa de fuerte reconocimiento crítico.