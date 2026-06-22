El perrito Osito se vuelve el símbolo del Mundial en México

El perrito Osito, un fiel compañero de su dueño Jorge Luis, se ha convertido en un ícono del Mundial de la FIFA 2026 en México al lucir su distintivo outfit mundialista mientras recorre la ciudad en bicicleta.

Hoy 07:01

La fiebre mundialista ya se siente en las calles de la Ciudad de México y uno de los protagonistas más entrañables de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es un jugador, sino un carismático perrito llamado Osito.

Con apenas siete años, este inseparable compañero de Jorge Luis ha capturado la atención de los aficionados gracias a su peculiar estilo. A bordo de la bicicleta de su dueño, Osito recorre las calles luciendo un outfit mundialista que incluye gorra, lentes y accesorios con los colores de México, generando sonrisas y muestras de cariño a su paso.

El entusiasmo por el Mundial llevó a Jorge y Osito a preparar con antelación cada detalle de su imagen, asegurando que todo esté listo para los eventos del torneo.

“Tenemos varios días con el outfit preparado para hoy y para todo el Mundial, porque tenemos que poner el nombre de México en alto”, comentó orgulloso Jorge.

A pesar de que Osito no cuenta con un boleto para los partidos, su pasión por la Selección Mexicana es inquebrantable. Según su dueño, el popular lomito apoyará al equipo nacional con todos sus ladridos durante la competencia.

La confianza en el equipo mexicano se refleja en el pronóstico de Jorge para el partido inaugural contra Sudáfrica. “Vamos a ganar 2 a 0, respetando a nuestro rival, ese va a ser nuestro marcador final”, aseguró entusiasta.

El carisma de Osito no solo lo convierte en un ícono local, sino que también refleja el fervor y la unidad que el Mundial trae a la sociedad mexicana.