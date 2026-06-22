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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 9º
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Quentin Tarantino vuelve a la actuación protagonizando la nueva película de Jamie Adams

El reconocido director de “Kill Bill” volverá a actuar en un proyecto del cineasta galés, cuyo argumento se mantiene en secreto y que tendrá también a Kylie Minogue en su reparto.

Hoy 07:02

Quentin Tarantino volverá a ponerse frente a cámara en un nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Jamie Adams, el realizador galés conocido por su estilo improvisado inspirado en la Nouvelle Vague. En esta ocasión, compartirá elenco con la estrella pop Kylie Minogue.

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La película, aún sin título ni detalles argumentales revelados, cuenta con el respaldo de la productora neoyorquina Yale Entertainment, que se sumó al proyecto tras un encuentro con Adams durante el Festival de Tribeca.

Este será un nuevo trabajo conjunto entre Tarantino y Adams, luego de Only What We Carry, filme que también contó con las actuaciones de Simon Pegg y Charlotte Gainsbourg, y que tuvo su estreno recientemente en el mismo festival.

Durante el fin de semana, Tarantino y Minogue fueron vistos en la localidad galesa de Porthcawl, donde rodaron escenas vinculadas a un funeral en la Newton Church y un velatorio en el Saltwater Inn, según reportes de medios locales.

El elenco se completa con los actores galeses Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris. Paullada compartió en redes sociales su entusiasmo por participar del proyecto junto a “leyendas”, destacando además la conducción de Adams.

El director viene de rodar Only What We Carry en apenas seis días en Deauville, Francia, una muestra de su particular método de trabajo basado en la improvisación.

Según relató el propio Adams, el vínculo con Tarantino surgió a partir de un acercamiento directo: le envió una carta junto con la idea del proyecto, confiando en su talento como actor. Para su sorpresa, el cineasta respondió semanas después mostrando interés, lo que derivó en una reunión virtual que terminó de sellar su participación.

“Es uno de los mejores narradores conversacionales que existen. Sabía que eso sería increíble para el personaje”, explicó Adams sobre su decisión de convocarlo.

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