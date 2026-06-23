Impactante confesión: Nati Jota habló de su adicción y emocionó con su lucha personal

La conductora de Olga dejó de lado el humor para compartir un testimonio íntimo sobre su proceso para dejar el cigarrillo y generó una fuerte identificación en redes.

Hoy 06:51

En un contexto donde lo inmediato y superficial suele dominar la escena, Nati Jota eligió correrse del ruido para compartir un aspecto mucho más profundo de su vida personal. La conductora sorprendió al sincerarse públicamente sobre su lucha contra una adicción, en un mensaje que rápidamente generó empatía y reflexión entre sus seguidores.

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Lejos de su habitual tono irónico, la influencer decidió mostrarse vulnerable y poner en palabras un proceso tan íntimo como desafiante. Con una frase breve pero contundente, anunció: “Creo que dejé de fumar”, marcando el inicio de un camino que, según ella misma reconoce, recién comienza.

Sin embargo, lo más impactante no fue solo la decisión, sino la manera en la que describió las sensaciones que atraviesa. “Lo desesperante de la primera semana fue tener muchas ganas y pensar que ser exfumador es vivir con esas ganas sin concretarlas para siempre. No es así”, expresó, reflejando con honestidad una experiencia común para quienes intentan dejar el cigarrillo.

Nati Jota

Fiel a su estilo directo, Nati Jota también compartió una reflexión que resonó con fuerza: “Lo digo porque es muy desalentador y parece imposible la idea de algún día no tener tantas ganas, pero sucede”. Sus palabras no solo visibilizan su propia lucha, sino que también funcionan como un mensaje de aliento para quienes atraviesan situaciones similares en silencio.

De esta manera, la conductora no solo abrió una ventana a su intimidad, sino que también aportó una mirada realista y esperanzadora sobre el proceso de dejar una adicción, demostrando que, incluso en medio de la dificultad, el cambio es posible.