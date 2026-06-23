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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 JUN 2026 | 6º
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La Banda se prepara para días soleados y frescos: clima agradable para hoy Martes 23 de junio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, experimenta un clima despejado en el inicio de la semana. Se prevén temperaturas agradables y soleadas para los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños disfrutan de un clima despejado y fresco con una temperatura actual de 0.2 °C, aunque la sensación térmica desciende a -2.7 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, y el viento sopla a 8.6 km/h desde el norte.

Para el día de hoy, se espera que el clima permanezca soleado, con una mínima de 7.6 °C y una máxima que llegará a los 18.7 °C. Este panorama permitirá que los bandeños disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El día de mañana, el clima seguirá en la misma tendencia, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 7.8 °C y 20.3 °C. El sol brillará en el cielo, ofreciendo un día perfecto para quienes desean disfrutar del buen tiempo.

El jueves también se presentará soleado, con mínimas de 7.9 °C y máximas de 20 °C. Los bandeños podrán aprovechar estos días de sol para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza que rodea a la ciudad.

En resumen, el clima en La Banda se caracteriza por ser despejado y soleado en los próximos días. Se prevé que las temperaturas mínimas y máximas serán de 7.6 °C y 18.7 °C hoy, 7.8 °C y 20.3 °C mañana, y 7.9 °C y 20 °C para el jueves.

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