El clima en Termas de Río Hondo: un martes soleado promete temperaturas agradables

Los termenses podrán disfrutar de un día mayormente soleado con temperaturas agradables que invitan a salir. El clima se mantendrá estable durante los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, la condición del clima es parcialmente nublado, con una temperatura actual de 7.8 °C y una sensación térmica de 3.2 °C. La humedad se sitúa en un 66%, lo que genera un ambiente fresco en la ciudad.

Para hoy, se espera que el clima mejore, ya que la jornada se presentará soleada, con una temperatura mínima de 7.3 °C y una máxima que alcanzará los 18.3 °C. Esto permitirá a los termenses disfrutar de un día más cálido.

El viento soplará a 3.6 km/h desde el NNE, contribuyendo a que la sensación de frío sea un poco menos intensa durante el día. Con el sol brillando, las actividades al aire libre serán una excelente opción para los habitantes.

Los siguientes días también prometen un clima favorable. Para mañana, se anticipa un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C y los 19.3 °C, lo que sugiere un leve aumento en las temperaturas máximas.

Finalmente, el pronóstico para el jueves indica que las temperaturas seguirán siendo agradables, con mínimas de 7.7 °C y máximas de 18.4 °C. En resumen, los termenses disfrutarán de un clima estable y soleado en los próximos días.