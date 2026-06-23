Robaron $10 millones de una camioneta estacionada en pleno centro

El dinero se encontraba dentro de una mochila guardada en el vehículo. La Justicia ordenó el análisis de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Hoy 17:32

Un millonario robo es investigado por la Policía luego de que delincuentes sustrajeran una mochila con $10 millones que se encontraba en el interior de una camioneta estacionada en una transitada zona del centro de la ciudad.

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El hecho fue denunciado alrededor de las 22 horas del lunes ante la Comisaría Comunitaria N° 60. Según se informó, un hombre de 30 años manifestó que su padre había dejado una mochila negra dentro de la guantera de una camioneta Chevrolet de color verde mientras realizaba trámites en un comercio de la zona.

De acuerdo con la denuncia, el propietario regresó al rodado y posteriormente advirtió que la guantera había sido violentada. Al revisar el interior del vehículo constató que la mochila había desaparecido junto con la importante suma de dinero que contenía.

Tras tomar conocimiento del caso, la fiscal de turno dispuso la recepción formal de la denuncia y ordenó la intervención de la Sección Robos y Hurtos para avanzar con la investigación.

Además, personal de Criminalística fue convocado para realizar tareas de constatación en el lugar y recolectar posibles evidencias que permitan esclarecer el hecho.

De acuerdo con fuentes policiales, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en el sector para identificar a los autores del robo y determinar cómo lograron acceder al vehículo sin ser advertidos.