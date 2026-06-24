Valentina Zenere sorprende con su regreso al rubio y desata una ola de comentarios

La actriz y modelo compartió en Instagram su cambio de look con un estilo renovado y minimalista, provocando elogios de fans, colegas y su pareja, Sebastián Ortega.

23/06/2026

Valentina Zenere volvió a sorprender a sus seguidores con un cambio de look que marca un nuevo capítulo en su estilo personal: dejó atrás su característico cabello azabache y recuperó el rubio, tono que acompañó sus primeros pasos en el medio y que ahora luce con una actitud segura y renovada.

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La actriz compartió en Instagram un carrusel de imágenes y un breve clip en el que se la ve recostada sobre un sillón, con mirada fija a la cámara y una actitud que combina relajación y desafío. "¿Soy rubia otra vez?", escribió, subrayando que la decisión de volver al rubio es consciente y celebrada.

La producción de las fotos reforzó la estética minimalista: cortinas azules, luz natural suave y un vestido de encaje claro con detalles azul oscuro que realza la frescura del look. Los accesorios, como anillos plateados y anteojos de sol, completaron la imagen, aunque la cabellera renovada se convirtió en la protagonista principal.

La repercusión fue inmediata. Entre los primeros en reaccionar se destacaron Carolina Kopelioff, Fede Bongiorno y, especialmente, su pareja, Sebastián Ortega, quien le dedicó emojis de corazones. Los seguidores llenaron la sección de comentarios con elogios: “Icónica”, “Dios, por fin”, “Qué hermosa, amiga”, “Todos los colores te quedan muy bien” y “La Valentina rubia es icónica”.

No es la primera vez que Zenere opta por el rubio. En noviembre pasado homenajeó a Pamela Anderson con un look inspirado en Baywatch, demostrando su capacidad para apropiarse de tendencias y reinterpretarlas desde su estilo.

Con este regreso al rubio, Valentina confirma su identidad como referente de moda y autenticidad, demostrando que los cambios son una forma de evolucionar, celebrar su carrera y seguir sorprendiendo en redes y pasarelas.