Vendió su auto, le pagaron con cheques falsos y el vehículo apareció en Buenos Aires

El vehículo había sido vendido mediante una operación fraudulenta denunciada el 18 de junio de 2024. Tras una investigación, fue localizado en la provincia de Buenos Aires y trasladado nuevamente a Santiago del Estero.

Hoy 20:55

Un automóvil que había sido obtenido mediante una presunta maniobra de estafa fue recuperado por personal del Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones, luego de ser localizado en la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación judicial.

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La causa se inició a partir de la denuncia radicada el 18 de junio de 2024 por un hombre que manifestó haber vendido su vehículo a una persona que habría utilizado una identidad falsa y concretado el pago mediante cheques apócrifos, logrando de esa manera apoderarse del rodado.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer el paradero del automóvil, un Renault de color blanco, que fue localizado y secuestrado por personal de la Planta Verificadora de Devoto, en la provincia de Buenos Aires.

Con las medidas judiciales correspondientes, una comisión del Departamento de Delitos Económicos viajó hasta esa provincia para llevar adelante las diligencias vinculadas al secuestro y restitución del vehículo. Posteriormente, el rodado fue trasladado hacia Santiago del Estero, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

De acuerdo con fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y permitió recuperar un vehículo que permanecía fuera de la provincia desde la comisión de la presunta maniobra de estafa y defraudación, destacándose además la colaboración entre las distintas jurisdicciones para el esclarecimiento del hecho.