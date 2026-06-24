Una mujer de 64 años fue atropellada en pleno centro de Santiago del Estero y tuvo que ser hospitalizada

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Güemes y Córdoba, en la ciudad Capital. La peatón sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica.

Hoy 20:55

Una mujer de 64 años resultó lesionada este miércoles por la mañana tras ser atropellada por una motocicleta mientras cruzaba por la senda peatonal en la intersección de las calles Güemes y Córdoba, en la ciudad Capital.

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El hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles y fue intervenido por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 1.

De acuerdo con el informe policial, una motocicleta Motomel Skua de 200 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de 36 años, domiciliado en el barrio Colón, circulaba por calle Güemes en sentido oeste-este cuando, al llegar al cruce con calle Córdoba, colisionó con la peatón, quien atravesaba la calzada por la senda peatonal.

Como consecuencia del impacto, la mujer, de 64 años y domiciliada en el barrio Saint Germain, sufrió lesiones y debió ser asistida por personal de emergencias, que posteriormente la trasladó al Hospital Regional para una mejor atención.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, que trabajó en el lugar para establecer las circunstancias del siniestro.