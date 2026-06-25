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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUN 2026 | 16º
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Mascotas

Buscan a Rocky, un perro perdido en el barrio Santa Rosa de Lima

La familia de Rocky no pierde las esperanzas de encontrarlo y acude a la solidaridad de todos.

Hoy 17:25
Rocky

La familia de un perro llamado Rocky solicita ayuda para dar con su paradero. El animal fue visto por última vez en el barrio Santa Rosa de Lima, cerca de la ruta 9, y desde entonces su búsqueda es intensa.

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Rocky es un perro macho de tamaño mediano, de pelo corto blanco con manchas marrones y pecas en el hocico. Al momento de desaparecer, llevaba puesto un collar verde.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 3856791420 para colaborar en su pronta localización.

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