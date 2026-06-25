Cómo actuar ante una quemadura y su impacto en la salud

En Argentina, las quemaduras son una causa frecuente de lesiones, afectando a miles de personas cada año. Conocer cómo actuar ante una quemadura es crucial para minimizar daños y promover una pronta recuperación.

Hoy 18:02

Las quemaduras son una de las lesiones más comunes en el hogar y en el trabajo, representando un problema significativo de salud pública en Argentina. Según datos del Ministerio de Salud, se registran anualmente más de 30,000 consultas por quemaduras en el país, lo que resalta la importancia de saber cómo actuar ante estas situaciones.

Existen diferentes grados de quemaduras, cada una con su propia gravedad. Las quemaduras de primer grado afectan solo la capa externa de la piel, causando enrojecimiento y dolor, mientras que las de segundo y tercer grado pueden dañar capas más profundas y requerir atención médica urgente.

Ante una quemadura, es fundamental enfriar la zona afectada inmediatamente. Esto se puede hacer con agua fría o compresas húmedas durante al menos 10 minutos, lo que ayuda a reducir el dolor y la inflamación, además de evitar que la quemadura se agrave.

No se debe aplicar hielo directamente sobre la piel, ya que esto puede causar más daño. Una vez que la zona está enfriada, es recomendable cubrir la quemadura con un apósito limpio y seco, evitando el uso de productos irritantes como ungüentos o cremas hasta que se consulte a un médico.

En el caso de quemaduras más severas, como las de tercer grado, es crucial no romper las ampollas que puedan formarse, ya que esto puede aumentar el riesgo de infección. La atención médica debe ser buscada inmediatamente para evaluar el tratamiento adecuado.

La prevención de las quemaduras también es clave. Es recomendable educar a los niños sobre los peligros de fuego y productos químicos, así como mantener productos inflamables alejados de fuentes de calor. La instalación de detectores de humo en el hogar puede ser una herramienta eficaz para prevenir accidentes.

En caso de quemaduras químicas, es vital enjuagar la zona afectada con abundante agua durante al menos 20 minutos y buscar atención médica de inmediato. La rápida intervención puede marcar la diferencia en la recuperación del paciente.