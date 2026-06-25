Real Madrid recompra a Nico Paz: cuánto le pagará a Como

Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el futuro del mediocampista dio un giro inesperado. El Merengue hará uso de la cláusula de recompra y volverá a quedarse con la ficha del futbolista.

Hoy 18:31

Nicolás Paz volverá a ser jugador de Real Madrid. En plena disputa del Mundial 2026 con la Selección Argentina, el mediocampista recibió una noticia clave para su carrera: la dirigencia del club español decidió ejecutar la cláusula de recompra incluida en su transferencia al Como 1907.

La decisión fue comunicada este jueves durante una reunión entre las partes. El Merengue desembolsará 9 millones de euros para recuperar los derechos del futbolista y la operación quedará formalizada en los próximos días. De esta manera, el conjunto madrileño volverá a tener el control absoluto sobre el futuro de una de las grandes promesas surgidas de su cantera.

La recompra modifica por completo el panorama del volante argentino. Si bien la intención de Nico Paz era continuar una temporada más bajo las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como, ahora será Real Madrid quien defina los próximos pasos de su carrera. El club español evaluará si lo incorpora al plantel profesional, vuelve a cederlo o negocia una transferencia definitiva.

En caso de que el conjunto italiano quiera volver a contar con el futbolista, deberá iniciar una negociación desde cero. El Como no posee ningún derecho de prioridad ni una opción para recomprarlo, por lo que cualquier operación dependerá exclusivamente de las condiciones que establezca la dirigencia madridista. Según trascendió, una futura venta podría rondar los 60 millones de euros.

La decisión de Real Madrid responde al notable crecimiento que mostró Nicolás Paz durante la última temporada. El volante fue una de las grandes figuras del Como, donde se convirtió en el líder futbolístico del equipo con 13 goles y ocho asistencias en 40 partidos, números fundamentales para una campaña histórica.

Con el argentino como principal referente, el Como 1907 finalizó cuarto en la Serie A, alcanzó las semifinales de la Copa Italia y logró la clasificación a la próxima Champions League, firmando la mejor temporada de su historia reciente.

Ahora, el futuro de Nicolás Paz vuelve a quedar en manos de Real Madrid, que apuesta fuerte por el desarrollo del joven talento argentino y buscará definir el mejor camino para potenciar su carrera.