Con gran expectativa se lanzó el 28° Festival Intercolegial de Teatro en Santiago del Estero

Las inscripciones ya están abiertas para las escuelas secundarias de toda la provincia. El certamen tendrá etapas regionales durante septiembre y octubre y la gran final se realizará el 6 de noviembre en la ciudad Capital.

Hoy 19:34

Con la participación de quince municipios, se realizará el 28° edición del Festival Intercolegial de Teatro, impulsado por el Gobierno de la provincia con el objetivo de promover el acceso a las manifestaciones culturales, la libre expresión de los jóvenes santiagueños y el fortalecimiento de los lazos comunitarios a través del arte.

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El anuncio fue realizado por los subsecretarios de Educación, Alejandro Píccoli, y de Cultura, Juan Leguizamón, junto con el actor y director teatral José "Machi" Kairuz. Además de autoridades institucionales, representantes de la Dirección de la Juventud, referentes artísticos y delegaciones de los municipios que serán sedes del encuentro.

El festival se desarrollará de manera descentralizada en distintas regiones de la provincia, comenzando su etapa de selección en el territorio para culminar con una gran cita en la ciudad Capital.

Las instancias de las subsedes se llevarán a cabo durante los meses de septiembre y octubre en Fernández, Las Termas de Río Hondo y La Banda, entre otras.

La instancia final se realizará el 6 de noviembre en la Capital, oportunidad en la que todos los grupos preseleccionados se presentarán ante un jurado de especialistas.

La participación es completamente libre, por lo que las instituciones educativas de Nivel Secundario podrán presentarse con una o más obras.

Ante la envergadura de esta propuesta, el subsecretario de Cultura destacó “el trabajo articulado que brinda un espacio de encuentro, identidad y expresión colectiva”, en el que participan el Ministerio de Educación, el equipo de artística, la Dirección de la Juventud y quince municipios.

Asimismo, Píccoli señaló: “Es una de las actividades fundamentales y más antiguas de la provincia en articulación con Educación. Es un festival que genera una gran movilización y expectativa en las escuelas. En estos tiempos digitales, el teatro propone una disciplina presencial, donde hay que estar, experimentar, compartir con los compañeros y crear juntos".

A su turno, Kairuz hizo hincapié en la importancia del teatro y cómo impacta de manera positiva y directa a su formación en los alumnos. "El teatro nos permite formar ciudadanos que se expresen a través del arte, abordando temáticas escritas por ellos mismos. Además, promueve valores esenciales como el compañerismo, la cooperación y el trabajo colectivo”, dijo, además de resaltar también el valor pedagógico del teatro para el estudio de la historia y la identidad local.

Inscripciones

Las inscripciones ya se encuentran formalmente abiertas y el plazo límite establecido para la presentación de los proyectos es el próximo 8 de septiembre. El registro se realizará exclusivamente de manera digital a través del formulario oficial de Google habilitado para tal fin.

Los reglamentos correspondientes y los requisitos mínimos —tales como datos personales de los alumnos, información del colegio y las autorizaciones pertinentes— ya están siendo distribuidos en los municipios que oficiarán como sedes del encuentro.