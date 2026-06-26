Lucas Pérez es el primer refuerzo de Olímpico para la Liga Nacional 2026/27

El experimentado base fue anunciado como la primera incorporación del Negro de La Banda para la próxima temporada. El equipo dirigido por Leo Costa comenzó el armado de su plantel con un jugador de amplia trayectoria en el básquet argentino e internacional.

Hoy 10:10

Olímpico de La Banda comenzó a darle forma a su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional con la confirmación de Lucas Pérez como su primera incorporación. El base de 1,87 metros, nacido en Viedma, llega para aportar experiencia, liderazgo y conducción al equipo que estará bajo las órdenes de Leo Costa.

El experimentado armador viene de jugar en Alittihad Ahli de Alepo, en Siria, tras cerrar una extensa etapa en San Lorenzo de Almagro, donde fue una de las piezas más importantes del conjunto azulgrana. Además, durante su carrera también sumó una experiencia internacional en Búcaros de Colombia.

La trayectoria de Pérez incluye pasos por varios de los principales clubes del básquet argentino. Defendió las camisetas de Boca Juniors, Quimsa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, La Unión de Formosa, Lanús, Argentino de Junín, Estudiantes de Concordia, Deportivo Viedma, Gimnasia y Esgrima La Plata y El Nacional de Monte Hermoso, entre otros.

Sus inicios estuvieron ligados al básquet patagónico, con etapas en Deportivo Patagones, Villa Congreso de Viedma y Sol de Mayo, antes de continuar su formación en Italia y regresar al país para desarrollar una sólida carrera profesional.

Con la llegada de Lucas Pérez, Olímpico pone en marcha la construcción de un plantel que buscará ser protagonista en la próxima edición de la Liga Nacional, apostando desde el inicio por un jugador de jerarquía y amplia experiencia para liderar al equipo bandeño.