Jeremías Frontera es nuevo refuerzo de Olímpico para la Liga Nacional 2026/27

El base cordobés, de 1,87 metros, fue anunciado como la segunda incorporación del Negro de La Banda. Llega procedente de Argentino de Junín y reforzará la conducción del equipo dirigido por Leo Costa.

Hoy 11:35

Olímpico de La Banda continúa con el armado de su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional y confirmó la contratación de Jeremías Frontera. El base nacido en Cruz del Eje, Córdoba, se convirtió en la segunda incorporación del equipo dirigido por Leo Costa, luego de la llegada de Lucas Pérez.

Con 1,87 metros de estatura, Frontera llega proveniente de Argentino de Junín, club en el que disputó las últimas temporadas de la Liga Nacional. Durante su primera campaña con el conjunto juninense logró afianzarse dentro de la rotación y tuvo una participación importante en el tramo final del campeonato, rendimiento que le permitió renovar su vínculo para la temporada siguiente.

Antes de su paso por Argentino, el armador desarrolló gran parte de su carrera en la Liga Argentina, donde vistió las camisetas de Villa San Martín de Resistencia y Ameghino de Villa María, institución en la que también dio sus primeros pasos dentro del básquet formativo cordobés.

Con la incorporación de Jeremías Frontera, Olímpico suma una nueva variante para la conducción del equipo y continúa fortaleciendo su plantel de cara a la próxima edición de la Liga Nacional. Junto a Lucas Pérez, el conjunto bandeño comienza a delinear una base de experiencia y juventud con el objetivo de ser protagonista en la temporada 2026/27.