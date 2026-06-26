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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 15º
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Policiales

Fuerte choque entre un auto y una moto en una transitada esquina de la ciudad

El siniestro ocurrió a primera hora de este viernes en Chaco y Absalón Rojas. Los conductores no sufrieron lesiones y solo se registraron daños materiales.

Hoy 11:33

Durante la mañana del viernes, alrededor de las 8.40, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Chaco y Absalón Rojas.

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En el hecho intervinieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 2 y personal de la Departamental de Seguridad Ciudadana N° 01, quienes acudieron al lugar tras el aviso correspondiente.

Según el informe policial, el siniestro involucró a un automóvil Peugeot 208, conducido por una mujer identificada con las iniciales V.I.B., de 30 años, y una motocicleta marca Zontes, guiada por un hombre identificado con las iniciales H.W.H.C.

Ambos conductores manifestaron haber protagonizado un siniestro vial con daños materiales, sin requerir asistencia médica.

Tras la intervención policial, los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N° 2 para las actuaciones de rigor, quedando el procedimiento a cargo del personal de guardia.

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