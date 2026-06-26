Hincha peruano recibe mate en vez de figuritas del Mundial 2026

Un hincha en Lima fue víctima de una estafa al recibir sobres de mate en lugar de figuritas del Mundial 2026, lo que desencadenó un fenómeno viral en redes sociales.

Hoy 10:11

El ingenio peruano ha sido utilizado en esta ocasión de una manera desafortunada, al aprovechar la fiebre por el Mundial 2026 para llevar a cabo una estafa que ha sorprendido a todos. Un aficionado en Lima decidió adquirir una caja completa del álbum oficial de Panini a un precio que parecía irresistible mediante un vendedor ambulante, solo para descubrir que había caído en un engaño.

Una vez en su hogar, el hincha se sintió eufórico, listo para abrir su caja y ver qué jugadores había conseguido. La caja, que aparentaba ser completamente original y sellada, se convirtió en su peor pesadilla. Al romper el precinto, no encontró las esperadas figuritas, sino sobres de mate de anís para infusión.

El momento del unboxing fue registrado en un video que rápidamente se volvió viral, acumulando millones de visitas en plataformas como TikTok y Facebook. En este clip, se puede escuchar un audio que capta la transición del éxtasis a la furia del comprador, quien se dio cuenta del engaño.

En el video, el hombre expresa su indignación diciendo: 'Esto no se va a quedar así; no se va a quedar así con... Querrán ver caído al ángel, jamás. El ángel revive como el ave Fénix'. Estas palabras reflejan su frustración al darse cuenta de que había perdido su dinero y no había conseguido las figuritas deseadas.

La reacción en internet fue inmediata, dando lugar a una ola de memes y comentarios sarcásticos. Muchos usuarios comentaron que 'en las oficinas de Panini se deben estar matando de risa', mientras que otros se burlaron de la situación del hombre, sugiriendo que había recibido figuritas repetidas.

Las autoridades y expertos en coleccionismo han aprovechado la viralización del caso para emitir una advertencia a los coleccionistas. La alta demanda por el álbum del Mundial 2026 ha llevado a la proliferación de mafias que falsifican empaques, haciendo un llamado a los aficionados en Sudamérica a no comprar en lugares de dudosa procedencia.