Un adolescente amenazó con un ataque escolar y hallaron un arsenal con 25 armas en su casa

El joven de 16 años y su padre fueron imputados por intimidación pública. En el allanamiento se secuestraron pistolas, escopetas, carabinas y más de 6.700 municiones.

Hoy 18:56

Un grave episodio judicial se investiga en la ciudad de La Plata, donde un adolescente de 16 años quedó imputado tras haber realizado presuntas amenazas de llevar adelante un ataque armado en una institución educativa. A partir de esas advertencias, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio donde se descubrió un importante arsenal.

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La causa es instruida por la fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, Sabrina Cabrera, bajo la figura de intimidación pública. Tanto el menor como su padre fueron imputados, aunque ninguno de los dos fue detenido hasta el momento.

La investigación se inició a mediados de mayo, en el marco de una serie de amenazas dirigidas a escuelas registradas en distintos puntos del país. En ese contexto, se conformó una mesa de trabajo integrada por especialistas en Cibercrimen y la Dirección de Contraterrorismo, con el objetivo de identificar posibles riesgos.

En el avance de las pesquisas, los investigadores detectaron publicaciones en redes sociales del adolescente en las que se lo observaba manipulando armas de fuego y realizando prácticas de tiro en un polígono. Con esos elementos, se logró establecer el domicilio familiar en la localidad de San Carlos.

Con una orden judicial, efectivos policiales llevaron adelante el allanamiento en las últimas horas. Durante el procedimiento se incautaron 25 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas de distintos calibres, además de más de 6.700 municiones.

Entre el material secuestrado se detallaron miles de cartuchos de distintos tipos, un equipo de recarga de municiones, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes.

En paralelo, la Justicia analiza la situación del padre del adolescente para determinar la procedencia del armamento y si contaba con la documentación correspondiente para su tenencia.

La causa continúa en etapa de investigación mientras se evalúa el alcance de las amenazas y el origen del arsenal hallado en el domicilio familiar.