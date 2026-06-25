María Corina Machado pidió unidad a los venezolanos tras los devastadores terremotos

La dirigente opositora, premio Nobel de la Paz 2025, difundió un mensaje en redes sociales en el que llamó a la solidaridad y al acompañamiento en medio de la crisis que dejó decenas de muertos y graves daños en Caracas y La Guaira.

Hoy 18:49

La dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, difundió un mensaje en el que pidió a la población mantener la unidad frente a la tragedia provocada por los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles.

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A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, Machado llamó a los ciudadanos a no perder la esperanza en medio de la emergencia y sostuvo que la fortaleza del país radica en la cohesión social. “No dejemos que nos dividan ni que nos roben la esperanza. La fuerza está en nosotros”, expresó.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños estructurales en distintos puntos del país, especialmente en Caracas y la ciudad costera de La Guaira, donde se registraron derrumbes de edificios, víctimas fatales y numerosos desaparecidos.

En su mensaje, la referente opositora también se dirigió a quienes atraviesan momentos de angustia por la pérdida de familiares o por el impacto del desastre. “A quienes hoy tienen miedo, les digo: no están solos. Todos sentimos miedo en algún momento, pero lo superamos con amor y coraje”, afirmó.

Machado remarcó además la capacidad de resistencia del pueblo venezolano ante situaciones críticas y subrayó la importancia de la solidaridad como herramienta clave para enfrentar la crisis humanitaria derivada del evento sísmico.

“A quienes se sienten desanimados, les recuerdo que esta lucha es por nuestras familias, por nuestros hijos, por el país que nos merecemos”, señaló, al tiempo que llamó a no rendirse ante la adversidad.

Mientras continúan las tareas de rescate entre los escombros, Venezuela atraviesa una de las peores catástrofes naturales de los últimos años, con importantes daños materiales y una situación de emergencia generalizada en las zonas más afectadas.