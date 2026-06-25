Una mujer convierte la Fontana di Trevi en piscina y enfrenta multas

Una turista paraguaya fue grabada mientras se bañaba en la Fontana di Trevi, lo que generó una multa de 500 euros y prohibición de acceso al monumento.

Hoy 19:01

Un video viral ha captado la atención del público, mostrando a una turista paraguaya ingresando al agua de la Fontana di Trevi en Roma, como si fuera una piscina. Este icónico monumento es uno de los lugares más visitados de Italia y su patrimonio cultural es de gran importancia.

La escena fue grabada por el esposo de la mujer, quien la filmaba mientras otros visitantes observaban con sorpresa. Las imágenes rápidamente se volvieron virales, lo que provocó una fuerte indignación entre turistas y autoridades locales.

El ingreso al agua de la Fontana di Trevi está estrictamente prohibido, y cualquier acto que pueda dañar o irrespetar este monumento histórico es considerado una infracción grave. Personal de seguridad actuó de inmediato para retirar a la mujer de la fuente.

Las autoridades impusieron una multa de 500 euros a la turista y le prohibieron de por vida el acceso a la fuente. Este incidente ha reavivado el debate sobre el comportamiento de los turistas en monumentos históricos y la necesidad de reforzar los controles en sitios patrimoniales.

La Fontana di Trevi, símbolo de Roma, recibe miles de visitantes diariamente. Las normas estrictas implementadas por las autoridades italianas buscan proteger su conservación y evitar comportamientos inadecuados.

A pesar de las advertencias, este no es el primer caso de turistas que intentan ingresar al agua de la fuente para tomar fotografías o grabar videos, generando rechazo en redes sociales y motivando nuevas medidas de control en la zona.