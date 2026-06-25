Geólogo santiagueño explica el fuerte sismo que sacudió Venezuela: "se trata de una situación poco común"

Martín Falcón, docente de la UNSE, detalló las causas del doble terremoto y brindó consejos para comprender y prevenir los efectos de este tipo de fenómenos geológicos.

Hoy 18:00

Tras el fuerte sismo registrado en Venezuela, el geólogo y docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Martín Falcón, analizó el fenómeno y explicó las características que lo hacen inusual, como la ocurrencia de un doble sismo en menos de un minuto.

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"Se trata de una situación poco común: dos sismos de gran magnitud se produjeron en la misma zona con apenas 40 segundos de diferencia, por lo que la reacción de la población fue prácticamente nula”, señaló Falcón en una entrevista con Radio Universidad. Los movimientos alcanzaron magnitudes de 7,3 y 7,5 en la escala Richter, siendo el segundo más intenso que el primero, un fenómeno que no debe confundirse con una réplica.

El especialista explicó que los sismos se originan por la dinámica de las placas tectónicas, que acumulan energía en profundidad hasta que se produce una ruptura o falla geológica, liberando ondas sísmicas que se perciben en superficie. En el caso de Venezuela, la interacción ocurre entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, no directamente en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Falcón destacó que la poca profundidad del sismo contribuyó a aumentar su impacto, y alertó que este tipo de eventos puede generar modificaciones permanentes en el terreno, elevando o hundiendo sectores y afectando futuras construcciones. Respecto a la predicción, afirmó que actualmente no existe tecnología capaz de determinar con precisión cuándo y dónde ocurrirá un terremoto, aunque sí es posible identificar regiones con mayor riesgo y trabajar en medidas preventivas.

En cuanto a Santiago del Estero, el geólogo indicó que la provincia presenta una peligrosidad sísmica baja a media. "Existen sismos, pero suelen ser de magnitudes moderadas y a grandes profundidades, por lo que la población generalmente no los percibe", explicó.

Finalmente, Falcón resaltó la importancia de la divulgación científica para que la sociedad comprenda estos fenómenos y adopte medidas preventivas basadas en evidencia. Su análisis forma parte del trabajo constante de la UNSE para acercar conocimiento especializado sobre eventos de relevancia nacional e internacional.