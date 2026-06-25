Consejos prácticos para elaborar un CV que abra puertas laborales

El currículum vitae (CV) es una herramienta clave en la búsqueda de empleo, y en Argentina, el 80% de las empresas lo utilizan como primer filtro para seleccionar candidatos. Un CV bien estructurado y atractivo puede marcar la diferencia entre conseguir una entrevista o ser descartado.

Hoy 18:12

El currículum vitae (CV) es una de las herramientas más importantes en la búsqueda de empleo, especialmente en el competitivo mercado laboral argentino. Con más de 1.5 millones de personas buscando trabajo en el país en 2023, tener un CV que se destaque es fundamental para captar la atención de los reclutadores.

Para comenzar a elaborar un CV efectivo, es crucial personalizarlo según la oferta laboral. Esto implica resaltar aquellas experiencias y habilidades que se alinean con los requisitos del puesto al que se está aplicando. Un CV genérico rara vez logra el efecto deseado.

La estructura del CV también juega un papel importante. Se recomienda utilizar un formato claro y conciso, donde la información más relevante esté en la parte superior. Los reclutadores dedican poco tiempo a revisar cada CV, por lo que facilitar la lectura es clave para que se queden con la información que realmente importa.

Además, incluir un perfil profesional o resumen al inicio puede ayudar a captar la atención del reclutador rápidamente. Esta sección debe resumir tus habilidades y logros más destacados, ofreciendo una impresión clara de quién eres como profesional.

Es fundamental también prestar atención a la presentación visual del CV. Utilizar una tipografía legible y un diseño limpio puede hacer que tu CV sea más atractivo. Evitar el uso excesivo de colores o gráficos que puedan distraer de la información principal es recomendable.

Por último, no olvides que un CV no es un documento estático. Debe actualizarse regularmente con nuevas experiencias y habilidades adquiridas. Esto refleja tu crecimiento profesional y asegura que siempre estés presentando la información más actualizada a los reclutadores.

Recuerda que el proceso de búsqueda de empleo es un viaje y cada CV es una herramienta para avanzar en esa travesía. Mantente informado sobre las tendencias en la elaboración de CV y adapta tu estrategia para maximizar tus oportunidades laborales.