Mitre oficializó la llegada de Claudio "Pampa" Biaggio como nuevo entrenador

El Aurinegro confirmó este jueves la contratación de Claudio Biaggio, quien asumirá la conducción técnica del plantel profesional junto a un experimentado cuerpo técnico. Además, el equipo iniciará una concentración en Las Termas de Río Hondo.

Hoy 17:47

Mitre comenzó una nueva etapa deportiva con la confirmación de su nuevo director técnico. A través de sus canales oficiales, el club santiagueño anunció la llegada de Claudio "Pampa" Biaggio, quien se hará cargo del equipo con el objetivo de encarar la segunda parte de la temporada en la Primera Nacional.

La institución aurinegra comunicó la noticia con un mensaje cargado de optimismo y expectativas. "Con mucha ilusión, le damos la bienvenida a Claudio 'Pampa' Biaggio, nuestro nuevo Director Técnico", expresó el club al presentar oficialmente al entrenador, que cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol argentino.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por los asistentes Roberto Galant y Willy Morales, mientras que la preparación física quedará a cargo de Agustín Moreno. Todos ellos acompañarán a Biaggio en este desafío de conducir a un equipo que busca recuperar protagonismo en el campeonato.

La llegada del Pampa Biaggio genera expectativas entre los hinchas de Mitre, teniendo en cuenta su experiencia como entrenador y su pasado en instituciones importantes del fútbol argentino. En los próximos días comenzará formalmente su ciclo al frente del plantel profesional.

En ese sentido, este viernes el equipo realizará su entrenamiento desde las 15.00 en sus instalaciones. Posteriormente, a las 19.45, la delegación partirá en micro rumbo a Las Termas de Río Hondo, donde llevará adelante una concentración que se extenderá hasta el domingo por la tarde, momento en el que está previsto el regreso a la capital santiagueña.

De esta manera, Mitre apuesta por un nuevo proyecto futbolístico encabezado por Claudio Biaggio, con la ilusión de mejorar su presente deportivo y afrontar los próximos compromisos con energías renovadas.