La Facultad de Ciencias Forestales y Estancia Figueroa S.A. unen esfuerzos para generar conocimiento y desarrollo sostenible

El acuerdo entre la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y Estancia Figueroa S.A. impulsará proyectos de investigación, asistencia técnica, prácticas estudiantiles y acciones vinculadas al manejo forestal y la restauración de ecosistemas.

Hoy 18:19

La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la empresa Estancia Figueroa S.A. firmaron un convenio marco de cooperación que permitirá fortalecer la vinculación entre el ámbito académico y el sector productivo, promoviendo acciones conjuntas de investigación, formación profesional y desarrollo forestal sostenible en la región.

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El acuerdo fue suscripto por la decana de la Facultad, Dra. Nancy Giannuzzo, y el gerente de Estancia Figueroa S.A., Michael Trapp, con el objetivo de coordinar esfuerzos institucionales, intercambiar conocimientos, recursos técnicos y experiencias, y generar espacios de colaboración que beneficien tanto a la comunidad académica como al desarrollo de iniciativas productivas vinculadas al sector forestal.

Asimismo, las partes acordaron consensuar estrategias para el desarrollo de acciones en materia de proyectos y propuestas de asistencia técnica, estudios, relevamientos y tratamientos relacionados con el ambiente, el manejo forestal y la restauración de ecosistemas. También se prevé la implementación de prácticas estudiantiles, pasantías y formación continua a través de sistemas alternativos que permitan a los estudiantes profundizar sus capacidades y conocimientos académicos, en particular mediante actividades de formación práctica de campo.

Durante el encuentro también participaron el vicedecano de la Facultad, Dr. Miguel Sarmiento; Marcos Syniuk, encargado de logística de Estancia Figueroa S.A.; el Ingeniero Forestal Ariel Vera, técnico operativo del área de Silvicultura de la firma; y representantes de la comunidad universitaria, quienes destacaron el potencial de la articulación entre ambas instituciones.

En ese marco, Giannuzzo subrayó la importancia "de generar vínculos permanentes con el sector privado para ampliar las oportunidades de formación de los estudiantes y fortalecer las actividades de investigación", y destacó, en línea con eso, que "hay muchas posibilidades para trabajos en conjunto, desde relevamientos e investigaciones hasta actividades prácticas que permitan involucrar a nuestros estudiantes y docentes en problemáticas reales del territorio”.

La decana también remarcó que la Facultad cuenta con carreras de grado y posgrado, además de un Doctorado en Ciencias Forestales y una Maestría, herramientas académicas que pueden contribuir al desarrollo de proyectos específicos. "Si surge alguna temática de interés para la empresa, podemos vincularla con docentes, investigadores y estudiantes para desarrollar trabajos finales, tesis y proyectos de investigación aplicada", señaló previo a la firma.

Por su parte, Trapp expuso que la empresa identifica numerosas oportunidades de cooperación con la Facultad, especialmente en áreas vinculadas al monitoreo de recursos forestales y generación de información técnica. En ese plano expresó que "vemos muchas posibilidades de investigación y desarrollo en conjunto. Si bien existen antecedentes y experiencias previas, creemos que hay un enorme potencial para producir conocimiento que contribuya a mejorar la gestión forestal apuntalada en el enriquecimiento del bosque nativo y la sostenibilidad, tal como están orientadas nuestras iniciativas”, afirmó.

Asimismo, el gerente valoró la posibilidad de incorporar estudiantes a través de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), visitas técnicas y otras actividades académicas que se irán planificando a corto, mediano y largo plazo, y puntualizó que "para nosotros es muy importante acercarnos a la Facultad porque entendemos que la formación, la investigación y el intercambio de conocimientos son fundamentales para seguir creciendo y generando proyectos de calidad".

Uno de los ejes centrales del convenio será precisamente la generación de espacios de formación práctica para estudiantes avanzados, quienes podrán participar en actividades de campo, trabajos técnicos y proyectos vinculados a la actividad forestal. Además, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de promover investigaciones que aporten información relevante para el manejo sostenible de los recursos naturales.

Sobre Estancia Figueroa S.A., desarrolla actualmente un importante programa de enriquecimiento de monte nativo con algarrobo blanco en campos ubicados en el departamento Jiménez, distante a unos 180 kilómetros de la Capital. Las plantaciones se realizan de manera sostenida desde 2022 con los plantines que en gran parte son producidos en un vivero propio con mano de obra local, de gran significancia para la zona.

La empresa proyecta intervenir alrededor de 500 hectáreas durante el período 2025-2026 y en ese contexto, el convenio firmado con la Facultad de Ciencias Forestales abre nuevas posibilidades para la generación de conocimiento y la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible de la región.